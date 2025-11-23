< sekcia Šport
Verona bez Suslova podľahla Parme 1:2 a klesla na dno tabuľky Serie A
Verone naďalej chýba slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý si v auguste poranil predný skrížený väz.
Autor TASR
Rím 23. novembra (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona utrpeli šiestu prehru v prebiehajúcej sezóne talianskej Serie A a klesli na poslednú priečku tabuľky. V sobotnom zápase 12. kola doma podľahli hráčom Parmy 1:2, triumf hostí zariadil dvoma gólmi útočník Mateo Pellegrino. Verone naďalej chýba slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý si v auguste poranil predný skrížený väz v ľavom kolene a v tomto ročníku nenastúpil ani raz.
Serie A - 12. kolo:
Hellas Verona - Parma Calcio 1:2 (0:1)
Góly: 65. Giovane - 18. a 80. Pellegrino
