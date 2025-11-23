Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Verona bez Suslova podľahla Parme 1:2 a klesla na dno tabuľky Serie A

Mateo Pellegrino z Parmy strelil druhý gól svojho tímu počas futbalového zápasu Serie A medzi Hellas Verona a Parmou v Verone v Taliansku v nedeľu 23. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Verone naďalej chýba slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý si v auguste poranil predný skrížený väz.

Autor TASR
Rím 23. novembra (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona utrpeli šiestu prehru v prebiehajúcej sezóne talianskej Serie A a klesli na poslednú priečku tabuľky. V sobotnom zápase 12. kola doma podľahli hráčom Parmy 1:2, triumf hostí zariadil dvoma gólmi útočník Mateo Pellegrino. Verone naďalej chýba slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý si v auguste poranil predný skrížený väz v ľavom kolene a v tomto ročníku nenastúpil ani raz.



Serie A - 12. kolo:

Hellas Verona - Parma Calcio 1:2 (0:1)

Góly: 65. Giovane - 18. a 80. Pellegrino
.

