Verona prehrala na ihrisku Juventusu 0:2, Suslovovi neuznali gól

Serie A - 27. kolo:



Juventus Turín - Hellas Verona 2:0 (0:0)



Góly: 73. Thuram, 90. Koopmeiners



/O. Duda celý zápas, T. Suslov (obaja Hellas) do 79. min/

Turín 3. marca (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona v základnej zostave so slovenskými reprezentantmi Ondrejom Dudom a Tomášom Suslovom prehrali v pondelkovom dueli 27. kola talianskej Serie A na ihrisku Juventusu Turín 0:2.Favorit rozhodol o svojom triumfe až po zmene strán, keď sa v 73. minúte strelecky presadil francúzsky stredopoliar Khephren Thuram a v závere pridal poistku Holanďan Teun Koopmeiners. V nadstavenom čase prvého polčasu sa už Suslov tešil z exportného gólu na 1:0 pre hostí, keď ďalekonosnou strelou rozvlnil sieť, no po intervencii VAR jeho zásah neplatil pre predchádzajúci ofsajd.Juventus uspel v piatom ligovom dueli za sebou a v tabuľke mu patrí štvrtá priečka so 6-bodovým mankom na lídra Inter Miláno. Verona je štrnásta.