Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
< sekcia Šport

Verona prehrala s Interom Miláno 1:2

.
Na snímke futbalisti Hellasu Verona. Foto: TASR/AP

Inter sa v neúplnej tabuľke posunul na druhé miesto o bod za vedúci SSC Neapol.

Autor TASR
Rím 2. novembra (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona bez zraneného slovenského reprezentanta Tomáša Suslova prehrali v 10. kole talianskej Serie A s Interom Miláno 1:2. O víťazstve hostí rozhodol vlastný gól Martina Freseho v 94. minúte. Inter sa v neúplnej tabuľke posunul na druhé miesto o bod za vedúci SSC Neapol.



Serie A - 10. kolo:

Hellas Verona - Inter Miláno 1:2 (1:1)

Góly: 40. Giovane - 16. Zielinski, 90.+4 Frese (vlastný)
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne