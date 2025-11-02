< sekcia Šport
Verona prehrala s Interom Miláno 1:2
Inter sa v neúplnej tabuľke posunul na druhé miesto o bod za vedúci SSC Neapol.
Autor TASR
Rím 2. novembra (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona bez zraneného slovenského reprezentanta Tomáša Suslova prehrali v 10. kole talianskej Serie A s Interom Miláno 1:2. O víťazstve hostí rozhodol vlastný gól Martina Freseho v 94. minúte. Inter sa v neúplnej tabuľke posunul na druhé miesto o bod za vedúci SSC Neapol.
Serie A - 10. kolo:
Hellas Verona - Inter Miláno 1:2 (1:1)
Góly: 40. Giovane - 16. Zielinski, 90.+4 Frese (vlastný)
Serie A - 10. kolo:
Hellas Verona - Inter Miláno 1:2 (1:1)
Góly: 40. Giovane - 16. Zielinski, 90.+4 Frese (vlastný)