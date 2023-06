Verona proti Spezii o udržanie v lige, Neapol oslavoval po 33 rokoch

Rím 5. júna (TASR) - V najvyššej talianskej futbalovej súťaži sa o treťom zostupujúcom nerozhodlo ani po nedeľnom záverečnom 38. kole. Hellas Verona prehral na pôde AC Miláno 1:3, ale keďže Spezia Calcio neuspela na ihrisku AS Rím (1:2), oba tímy majú zhodne po 31 bodov. Podľa nových pravidiel, ktoré platia od tejto sezóny sa mužstvá stretnú v nedeľu v priamom súboji na neutrálnej pôde a víťaz si zabezpečí účasť v Serii A. Neúspešný doplní dvojicu zo Sampdorie a Cremonese.



AC malo pred súbojom s Veronou istú miestenku v Lige majstrov, no už v prvom polčase ukázalo, že chce ukončiť sezónu víťazstvom. Olivier Giroud otvoril skóre z penalty a aj keď hostia vyrovnali po góle Davideho Faraoniho, v závere sa Rafael Leao blysol dvoma gólmi. Na San Sire sa odohral aj rozlúčkový ceremoniál, ktorý klub pripravil kvôli 41-ročnému útočníkovi Zlatanovi Ibrahimovičovi. Švéd počas neho ohlásil úplný koniec kariéry: "Ani moja rodina to nevedela, pretože som to urobiť tak, aby to všetci počuli v rovnakom čase. Nastal čas rozlúčiť sa," povedal Ibrahimovič podľa agentúry AFP.



Tréner Verony Marco Zaffaroni vyzdvihol výkon tímu, ktorý až do záveru držal nerozhodný stav 1:1 a verí v šťastný koniec sezóny: "Druhý polčas sme začali veľmi dobre a podarilo sa nám aj vyrovnať. Prakticky každý zápas sme hrali tak, akoby to bola posledná možnosť. Budeme sa musieť dobre pripraviť na rozhodujúci duel, pretože v ňom chceme uspieť." Za Veronu nehral slovenský reprezentant Ondrej Duda pre zranenie kolena.



Spezia nastúpila na pôde AS Rím, ktorý potreboval triumf na to, aby získali miestenku pre budúci ročník Európskej ligy (EL). Hostia síce viedli po góle Dimitrisa Nikolaouho, no v 89. minúte rozhodol o zisku troch bodov pre mužstvo Joseho Mourinha Paulo Dybala z pokutového kopu. Účasť v EL si vybojovali aj hráči Atalanty Bergamo, keď uspeli doma proti Monze 5:2.



Juventus Turín zvíťazil v Udine 1:0, no na posun zo 7. miesta mu to nestačilo. Jediný gól zaznamenal Federico Chiesa v 68. minúte duelu. Juventus by sa mal predstaviť v kvalifikácii o Európsku konferenčnú ligu (EKL) no o súťaž môže prísť, ak mu Európska futbalová únia (UEFA) zakáže účasť pre finančné nezrovnalosti.



Hráči Neapolu aj so slovenským reprezentatom Stanislavom Lobotkom oslavovali po 33 rokoch zisk titulu v najvyššej talianskej futbalovej súťaži. SSC si zabezpečil "scudetto" už päť kôl pred koncom súťaže, no až po zápase so Sampdoriou (2:0) Di Lorenzo zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza. Luciano Spalletti, ktorý začiatkom týždňa oznámil, že pri tíme končí, si pred začiatkom prevzal trofej pre trénera roka, zatiaľ čo Chviča Kvaracchelija dostal ocenenie pre hráča sezóny.



Nigérijský útočník Victor Osimhen otvoril skóre duelu a zaznamenal 26. gól, čím potvrdil pozíciu najlepšieho strelca Serie A v sezóne. Stal sa prvým africkým hráčom, ktorému sa to podarilo a vyjadril sa aj k svojej budúcnosti: "Milujem ľudí v Neapole, ukázali mi toľko lásky. Čo sa týka mňa, prezident klubu rozhodne," povedal Osimhen k svojmu možnému prestupu počas leta. Získal aj trofej pre najlepšieho útočníka a jeho spoluhráč Kim Min-Jae pre obrancu. Giovanni Simeone v závere upravil na konečných 2:0.



Spalletti zdôraznil, že bude aj po odchode fandiť Neapolu: "Bolo to moje rozhodnutie, ku ktorému som dospel. Aj keď budem doma, bude to akoby som bol na tribúne, sledoval a fandil mužstvu." Taliansky kouč sa stal vo veku 64 rokov najstarším, kto doviedol tím k zisku titulu v Serii A.