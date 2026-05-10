Nedela 10. máj 2026
Verona so Suslovom prehrala s Comom 0:1

Kieron Bowie z Verony a Alberto Moreno z Coma (vľavo) súperia o loptu počas futbalového zápasu Serie A medzi Hellas Verona a Como vo Verone v Taliansku v nedeľu 10. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rím 10. mája (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona v zostave so slovenským stredopoliarom Tomášom Suslovom prehrali v nedeľnom zápase 36. kola talianskej Serie A s Comom 0:1. Domáci sú na predposlednom mieste a s určitosťou zostúpia, Como poskočilo v neúplnej tabuľke na piatu priečku zaručujúcu postup do Európskej ligy.



Serie A - 36. kolo:

Hellas Verona - AC Como 0:1 (0:0)

Gól: 71. Douvikas

/T. Suslov (Verona) odohral celý zápas/
