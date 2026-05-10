< sekcia Šport
Verona so Suslovom prehrala s Comom 0:1
Domáci sú na predposlednom mieste a s určitosťou zostúpia, Como poskočilo v neúplnej tabuľke na piatu priečku.
Autor TASR
Rím 10. mája (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona v zostave so slovenským stredopoliarom Tomášom Suslovom prehrali v nedeľnom zápase 36. kola talianskej Serie A s Comom 0:1. Domáci sú na predposlednom mieste a s určitosťou zostúpia, Como poskočilo v neúplnej tabuľke na piatu priečku zaručujúcu postup do Európskej ligy.
Serie A - 36. kolo:
Hellas Verona - AC Como 0:1 (0:0)
Gól: 71. Douvikas
/T. Suslov (Verona) odohral celý zápas/
Hellas Verona - AC Como 0:1 (0:0)
Gól: 71. Douvikas
/T. Suslov (Verona) odohral celý zápas/