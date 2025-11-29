< sekcia Šport
Verónyová získala titul na MEJ v kategórii dorasteniek do 76 kg
Druskininkai 29. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka Lenka Verónyová sa stala majsterkou Európy v klasickom silovom trojboji v kategórii dorasteniek do 76 kg. Na kontinentálnom šampionáte dorastencov a juniorov v litovskom meste Druskininkai získala zlato za celkový trojboj 455 kg.
Okrem toho Verónyová vybojovala aj tri malé zlaté medaily, keď predviedla najlepšie výkony v drepe (177,5 kg), tlaku (95 kg) i mŕtvom ťahu (182,5 kg). Informovala o tom na facebookovej stránke Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST).
