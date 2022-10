Verstappen dosiahol v Mexiku rekordné 14. víťazstvo v sezóne

Na snímke uprostred holandský pilot formuly 1 Max Verstappen z tímu Red Bull vyhral kvalifikáciu na nedeľnú Veľkú cenu Mexika F1 v Mexiko City 29. októbra 2022. Druhý skončil Brit George Russell na Mercedese (vpravo), tretí jeho krajan a tímový kolega Lewis Hamilton (vľavo). Foto: TASR/AP

hlasy (zdroj: Sport 2):



Max Verstappen, víťaz: "Ukázalo sa, že štart bol veľmi dôležitý. Mali sme aj inú stratégiu, ale napokon sme zvolili víťaznú. Milujeme to tu, radi sa sem vraciame, pretože atmosféra je vždy skvelá. Prežívame neuveriteľný rok, ale chceme viac."



Lewis Hamilton, 2. miesto: "Red Bull bol dnes rýchlejší. Teraz nemá zmysel zamýšľať sa nad tým, ktorá z možných stratégií by nám priniesla lepšie umiestnenie."



Sergio Pérez, 3. miesto: "Dal som do toho všetko, ale mali sme pomalšiu zastávku v boxoch a to ma zbrzdilo. Veľmi náročné bolo predbiehanie a preto sa ukázalo ako kľúčové, že som po starte predbehol Russella."

VC Mexika (71 kôl, 1 kolo: 4,304 km, celkovo: 305,4 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull)

2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +15,186 s

3. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +18,097

4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +49,431

5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +58,123

6. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1:08,774 min.

7. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren)

8. Esteban Ocon (Fr./Alpine)

9. Lando Norris (V. Brit./McLaren)

10. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo)

11. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams)

12. Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri)

13. Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo)

14. Sebatian Vettel (Nem./Aston Martin)

15. Lance Stroll (Kan./Aston Martin)

16. Mick Schumacher (Nem./Haas)

17. Kevin Magnussen (Dán./Haas) všetci + 1 kolo

18. Nicholas Latifi (Kan./Williams) + 2 kolá



nedokončili: Fernando Alonso (Šp./Alpine), Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri)



priebežné poradie jazdcov (po 20 z 22 pretekov):



1. Max Verstappen 416 bodov

2. Sergio Pérez 280

3. Charles Leclerc 275

4. George Russell 231

5. Lewis Hamilton 216

6. Carlos Sainz 212

7. Lando Norris 111

8. Esteban Ocon 82

9. Fernando Alonso 71

10. Valtteri Bottas 47

11. Sebastian Vettel 36

12. Daniel Ricciardo 35

13. Kevin Magnussen 24

14. Pierre Gasly 23

15. Lance Stroll 13

16. Júki Cunoda 12

16. Mick Schumacher 1

18. Kuan-jü Čou 6

19. Alexander Albon 4

20. Nyck de Vries 2

21. Nicholas Latifi 2.



Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 696 bodov

2. Ferrari - 487

3. Mercedes 447

4. Alpine 153

5. McLaren 146

6. Alfa Romeo 53

7. Aston Martin 49

8. Haas 36

9. AlphaTauri 35

10. Williams 8



Ciudad de Mexico 31. októbra (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull triumfoval na Veľkej cene Mexika, dvadsiatom podujatí sezóny F1. Bolo to pre neho rekordné 14 víťazstvo v prebiehajúcom ročníku, čím prekonal historické zápisy Nemcov Michaela Schumachera a Sebastiana Vettela. Na druhom mieste prišiel do cieľa Brit Lewis Hamilton na Mercedese, tretí finišoval domáci Mexičan Sergio Pérez na Red Bulle.Verstappen dosiahol už svoje 34. víťazstvo v kariére a štvrté v Mexiku. Už v predstihu si na VC Japonska zabezpečil svoj druhý titul majstra sveta, na čele priebežného poradia má už nedostihnuteľný náskok. Už pred pretekmi bol istý aj celkový víťaz Pohára konštruktérov, ktorým je Verstappenov tím Red Bull. Pérez sa tretím miestom posunul pred Charlesa Leclerca (Ferrari) na priebežnú 2. priečku v celkovom hodnotení jazdcov.Verstappen predviedol suverénny štart, pole position si nenechal vziať a okamžite si vytvoril náskok. Úvod pretekov sa zaobišiel bez kolízií a dramatických momentov. Z elitných pozícií sa štart nevydaril druhému Russellovi, cez ktorého sa okamžite dostal Pérez a krátko na to aj Hamilton. Poradie na čele Verstappen - Hamilton - Pérez - Russell sa nezmenilo až do prezúvania, ktoré v 24. kole odštartoval domáci pretekár Pérez. Prezutie mu trvalo 5 sekúnd, na trať sa vrátil za oba monoposty Ferrari, ktoré dovtedy jazdili za elitnou štvoricou. Verstappen dostal v 26. kole stredne tvrdé pneumatiky. Po tom, čo prezuli aj ostatné tímy, sa na pódiových priečkach opäť zoradili jazdci z Red Bullu a Mercedesu v pôvodnom poradí. Verstappen si udržiaval dostatočný náskok, ktorý sa v 50. kole pohyboval na úrovni 10 sekúnd. V 51. kole došlo k prvej kolízii, v ktorej Ricciardo nenechal priestor Cunodovi a po kontakte kolesami ho poslal mimo trate. Japonec si šiel po výmenu predného krídla aj pneumatík, ale v pretekoch napokon nepokračoval po tom, čo mu zhasol motor. V 65. kole sa preteky skončili pre Alonsa, ktorý si robil zálusk na body, ale technický problém ho donútil odstúpiť. Ani záver pretekov nepriniesol dramatické momenty a Verstappen si už rekordné víťazstvo nenechal vziať.Do konca sezóny 2022 zostávajú ešte dve podujatia. Nasledujúce je na programe 13. novembra v Brazílii, sezóna vyvrcholí 20. novembra v Abú Zabí.