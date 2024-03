Verstappen je pre Wolffa prvá možnosť na miesto po Hamiltonovi

Berlín 29. marca (TASR) - Úradujúci majster sveta F1 Max Verstappen je pre Tota Wolffa prvou možnosťou ako nahradiť Lewisa Hamiltona v Mercedese. Šéf továrenského tímu to povedal v rozhovore pre austrálske médiá.



Hamilton prekvapil vo februári celý formulový svet, keď oznámil prestup do Ferrari od roku 2025. Onedlho prišlo obvinenie na adresu Christiana Hornera, ktorý je šéf Red Bullu, z nevhodného správania sa k jednej zo zamestnankýň tímu. Práve v Red Bulle pôsobí v súčasnosti Verstappen. Ten získal tri tituly za sebou a v roku 2021 ukončil hegemóniou Hamiltona a Mercedesu v kontroverznom závere sezóny v Abú Zabí. Holanďan má platnú zmluvu do roku 2028, no v súvislosti s kauzou jeho šéfa sa špekuluje o jeho skoršom odchode z rakúskej stajne.



"Máme voľné miesto, ako jediný z troch top tímov. Pokiaľ sa Max rozhodne, že ide, miesto už potom voľné nebude," citovala Wolffa agentúra DPA. Následne dostal priamu otázku, či je preňho 26-ročný pilot prvou voľbou: "Áno. Pozrite sa na akej úrovni jazdí. Nechcem však znevýhodňovať ostatných. Je pre nás aj pár iných zaujímavých možností."



O obsadení voľného miesta v Mercedese chce Wolff rozhodnúť do leta, no zároveň hovorí, že verdikt nepríde v horizonte týždňov. "Chcem naďalej monitorovať trh," dodal Wolff. Medzi ďalších kandidátov patria junior Andrea Kimi Antonelli, veterán Fernando Alonso či Carlos Sainz mladší, na ktorého úkor má od budúcej sezóny miesto práve Hamilton.