Verstappen je víťazom Veľkej ceny USA, zdramatizoval boj o čelo MS
Pre Verstappena to bolo tretie víťazstvo z predchádzajúcich štyroch veľkých cien a opäť znížil manko na lídra šampionátu Austrálčana Oscara Piastriho na McLarene, aktuálne stráca 40 bodov.
Autor TASR,aktualizované
Austin 20. októbra (TASR) - Holanďan Max Verstappen na Red Bulle sa stal víťazom Veľkej ceny USA seriálu majstrovstiev sveta formuly 1. Úradujúci svetový šampión triumfoval aj v sobotňajšom šprinte a v Austine tak získal plný počet bodov.
„Pre nás to bol neuveriteľný víkend. Vedel som, že preteky nebudú jednoduché. Ak sa pozriete na moje a Landove tempo, tak bolo veľmi tesné. V prvej časti pretekov sme si vypracovali náskok a podarilo sa nám ho v podstate až do konca udržať. Bolo náročné zároveň riešiť pneumatiky, ale som hrdý na každého, že sa nám podaril takýto víkend. Šanca na prvé miesto tu stále je, to určite. Musíme sa snažiť dosahovať až do konca takéto výsledky. Urobíme všetko, je to vzrušujúce a do konca to tak bude,“ povedal víťaz pretekov v televíznom rozhovore po 68. kariérovom triumfe.
Pre Verstappena to bolo tretie víťazstvo z predchádzajúcich štyroch veľkých cien a opäť znížil manko. Na lídra šampionátu Austrálčana Oscara Piastriho na McLarene aktuálne stráca 40 bodov. Druhý finišoval Brit Lando Norris na McLarene a tretieho klasifikovali Monačana Charlesa Leclerca na Ferrari.
Práve táto dvojica sa postarala o najzaujímavejšiu bitku počas celého priebehu pretekov. Norrisovi sa pódiovým umiestnením podarilo priblížiť tímovému kolegovi na 14 bodov: „Konečne sa mi to podarilo, aj keď to dlho trvalo. Bol to dobrý súboj s Charlesom, bojoval a bolo to teda aj náročné. Mysleli sme si, že to bude jednoduchšie. Bola to zábava, Charles odjazdil dobré preteky a mali sme pekné súboje. Beriem druhé miesto.“ Po dlhšom čase sa Leclerc vrátil na pódiové umiestnenie: „Trochu som sa bál, že som bol jediný na mäkkých pneumatikách. Vedel som, že je to trochu riskantný krok. Bolo z môjho pohľadu optimistické myslieť, že budem mať voľný vzduch. Podarilo sa nám získať jedno miesto, čo nám veľmi pomohlo. Celkovo som veľmi šťastný, pretože druhá polovica sezóny bola náročná a my sme späť na pódiu. Dobre sme sa dostali z problémov.“
Oproti sobotňajším šprintovým pretekom prebehlo prvé kolo bez výraznejšej kolízie. Leclercovi sa podarilo v prvej zákrute dostať cez Norrisa na druhé miesto, Verstappen si ustrážil prvé miesto z kvalifikácie a bez väčších problémov si začal budovať náskok. Úvodné kolá priniesli množstvo súbojov a predbiehajúcich manévrov. Mierny vzruch priniesla kolízia Antonelliho so Sainzom, ale z virtuálneho safety caru sa neudiali výraznejšie taktické rošády.
Na dlhší čas sa poradie ustálilo, Norris neustále dotieral na Leclerca a až v 21. kole sa mu podarilo vrátiť na druhú pozíciu. Monačan však využil skorú zastávku v boxoch, aby sa opätovne dostal na stratenú priečku. Okolo 30. kola sa vo väčšej miere začalo prezúvať, ale k výraznejšiemu premiešaniu poradia neprišlo. Na konci Norris zariskoval a napokon sa vrátil na druhé miesto, keď predbehol Leclerca. Do cieľa napokon prišlo 19 z 20 monopostov.
Program šampionátu pokračuje už najbližší víkend Veľkou cenou Mexika, do konca seriálu zostáva ešte odjazdiť päť pretekov.
Veľká cena USA seriálu MS F1 - výsledky (56 kôl, 1. kolo: 5,513 km, celkovo: 308,728 km):
1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:34:00,161 h, 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +7,959 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +15,373, 4. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +28,536, 5. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +29,678, 6. George Russell (V. Brit./Mercedes) +33,456, 7. Juki Cunoda (Jap./Red Bull) +52,714, 8. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) +57,249, 9. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +64,722, 10. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +70,001, 11. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +73,209, 12. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +74,778, 13. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +75,746, 14. Alexander Albon (Thaj./Williams) +80,000, 15. Esteban Ocon (Fr./Haas) +83,043, 16. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +92,807, 17. Franco Colapinto (Arg./Alpine), 18. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber), 19. Pierre Gasly (Fr./Alpine) všetci +1 kolo, Carlos Sainz (Šp./Williams) nedokončil
priebežné poradie jazdcov (po 19 z 24 Veľkých cien):
1. Piastri 346 bodov, 2. Norris 332, 3. Verstappen 306, 4. Russell 252, 5. Leclerc 192, 6. Hamilton 142, 7. Antonelli 89, 8. Albon 73, 9. Hülkenberg 41, 10. Hadjar 39, 11. Sainz 38, 12. Alonso 37, 13. Stroll 32, 14. Lawson 30, 15. Ocon 28, 16. Cunoda 28, 17. Gasly 20, 18. Bearman 20, 19. Bortoleto 18, 20. Colapinto 0, 21. Jack Doohan (Austr./Alpine) 0
priebežné poradie Pohára konštruktérov:
1. McLaren 678 b, 2. Mercedes 341, 3. Ferrari 334, 4. Red Bull 331, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls 72, 7. Aston Martin 69, 8. Kick Sauber 59, 9. Haas 48, 10. Alpine 20
