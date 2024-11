Verstappen má v predstihu štvrtý titul, vo Vegas vyhral Russell

hlasy: /zdroj: F1 TV/:



Max Verstappen, majster sveta: "Bola to dlhá sezóna, ktorú sme začali úžasne. Potom sme mali náročné obdobie, no ako tím sme držali pokope a urobili sme nejaké zlepšenia. Pre mňa bola náročná aj po ľudskej stránke, musel som zostať pokojný. Minulú som si užil a v tejto som sa veľa naučil. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Je to neuveriteľný moment a som veľmi hrdý. Keď som prišiel do F1, bol som rád, že som vôbec tu, sníval som maximálne o víťazstvách a pódiách. Toto si užijem, ale stále som hladný po úspechu, ešte tento rok sú pred nami dve veľké ceny."



George Russel, víťaz VC Las Vegas: "Mal som v pláne letieť domov, ale určite zostanem a užijem si to s tímom. Vegas je šialené miesto, keď jazdíte, všetko to vidíte. Získať tu víťazstvo a pole position je neuveriteľné. Posledných pár pretekov bolo chaotických, stále sa niečo dialo, tu som sa cítil sebaisto."



Lewis Hamilton, 2. miesto: "V prvom rade chcem zagratulovať Maxovi. Išiel som z desiateho miesta, nevieme, prečo bolo auto také rýchle, ale bolo najlepšie v tejto sezóne. Ak bude monopost takýto aj vo zvyšných dvoch pretekoch, sme v dobrej pozícii."



Carlos Sainz, 3. miesto: "So stredne tvrdými pneumatikami to bol trocha šok, myslel som si, že budeme rýchlejší. Dnes sme nemali až také rýchle auto. Chceli sme mať na pódiu viac ako jedného jazdca, toto bolo však naše maximum. Tieto preteky ponúkli dobrú šou a teším sa na návrat sem."

VC Las Vegas (50 kôl, 1 kolo: 6,201 km, celkovo: 309,961)



1. George Russell 1:22:05,969 h, 2. Lewis Hamilton (obaja V. Brit./Mercedes) +7,313 s, 3. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +11,906, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +14,283, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +16,582, 6. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +43,385, 7. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +51,365, 8. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +59,808, 9. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +1:02,808 min, 10. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +1:03,114, 11. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:09,195, 12. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:09,803, 13. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber) +1:14,085, 14. Franco Colapinto (Arg./Williams) +1:15,172, 15. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:24,102, 16. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +1:31,005, 17. Esteban Ocon (Fr./Alpine), 18. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber) + 1 kolo, nedokončili: Pierre Gasly (Fr./Alpine) Alexander Albon (Thaj./Williams)



Celkové poradie (po 22 z 24 pretekov):



1. Verstappen 403 b*; 2. Norris 340, 3. Leclerc 319, 4. Piastri 268, 5. Sainz 259, 6. Russell 217, 7. Hamilton 208; 8. Perez 152, 9. Alonso 62, 10. Hülkenberg 35, 11. Cunoda 30, 12. Gasly 26, 13. Stroll 24, 14. Ocon 23, 15. Magnussen 14, 16. Albon 12, 17. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls) 12, 18. Oliver Bearman (V. Brit./Ferrari/Haas) 7, 19. Colapinto 5, 20. Lawson 4, 21. Kuan-jü, 22. Logan Sargeant (USA/Williams), 23. Bottas všetci 0



*istý majster sveta



Pohár konštruktérov (po 22 z 24 pretekov):



1. McLaren 608 b, 2. Ferrari 584, 3. Red Bull 555, 4. Mercedes 425, 5. Aston Martin 86, 6. Haas 50, 7. Alpine 49, 8. Racing Bulls 46, 9. Williams 17, 10. Kick Sauber 0

Las Vegas 24. novembra (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle získal štvrtý titul vo formule 1. Na nedeľnej VC Las Vegas mu na to stačilo piate miesto a majstrom sveta sa stal štvrtýkrát v rade. Preteky vyhral Brit George Russell na Mercedese, Verstappenov hlavný súper v boji o titul Lando Norris (McLaren) bol šiesty.Verstappen vybojoval ďalší titul napriek slabšej forme jeho tímu v druhej polovici sezóny. Kríza sa začala po avizovanom odchode technického riaditeľa Adriana Neweyho, tím však neskôr pripustil, že problémy ich monopostu majú pôvod v dávnejšej minulosti. Od júnovej VC Španielska vyhral Verstappen len jedny z dvanástich pretekov, no pravidelne sa umiestňoval v prvej šestke a dokázal pred Norrisom ustrážiť náskok nadobudnutý začiatkom ročníka. Pridal sa tak medzi šesticu pilotov v histórii F1, ktorá dokázala získať štyri tituly. Zvyšnú päticu tvoria Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Michael Schumacher, Lewis Hamilton a Sebastian Vettel, pričom len poslední traja to dokázali za sebou.Pre Russella bol triumf tretí v kariére a do cieľa prišiel pred tímovým kolegom a krajanom Lewisom Hamiltonom. Pre "strieborné šípy" to bolo prvé double od VC Brazílie 2022. Pódium doplnil Carlos Sainz (Ferrari) a štvrtý bol jeho monacký tímový kolega Charles Leclerc.Staronový majster sveta odštartoval do pretekov z piateho miesta, v rovnakom rade bol Norris. Holanďan si pozíciu udržiaval a dostal sa pred Pierra Gaslyho na Alpine. Ten sa kvalifikoval prekvapivo na tretie miesto, no odstúpil po tom, ako hlásil tímu, že jeho monopost nemá výkon. Cez boxy predbehol aj obe Ferrari, no v úplnom závere si červené monoposty vzali pozície naspäť. Náskok na Norrisa, ktorý by potreboval získať vo Vegas o minimálne tri body viac ako Verstappen, aby udržal svoje šance v matematickej rovine, bol v tom čase priepastný.V úvodných kolách však nepútal pozornosť Verstappen, ale bitka o prvé miesto medzi Russellom a Leclercom. Ten nebol dostatočne trpezlivý, útok na lídra na studenej trati uponáhľal a nakoniec sa prepadol za Sainza. Po prvých zastávkach v boxoch mal Russell na čele pohodlný, vyše desaťsekundový náskok na Verstappena. V druhom stinte zafungovali jemu i Hamiltonovi tvrdé pneumatiky a po ďalšej zastávke už bolo britské duo za sebou. Sedemnásobný šampión stiahol slušnú porciu z náskoku mladšieho tímového kolegu, no Russell zahrial pneumatiky.Norris už pred pretekmi avizoval, že sa viac sústredí na boj v Pohári konštruktérov proti Ferrari. Tím dokonca zrušil dočasné pravidlo o tímovej réžii a Austrálčan Oscar Piastri mal tak "voľné ruky". Napriek tomu skončil o pozíciu za Norrisom, ktorý ešte na záver prezul na mäkké pneumatiky a získal najrýchlejšie kolo. Ôsmy bol Nemec Nico Hülkenberg a potvrdil tak stúpajúcu formu Haasu, ktorý bodoval v šiestich z posledných siedmich pretekov. Najlepšiu desiatku uzavreli Japonec Juki Cunoda na Visa RB a Sergio Perez. Práve na Mexičanovi vidno prepad Red Bullu výraznejšie, na bodoch bol prvýkrát po mesiaci.