Verstappen oslavoval titul do rána, gratuloval mu aj Wolff

Abú Zabí 13. decembra (TASR) - Bujará oslava holandského pretekára Maxa Verstappena po zisku titulu F1 trvala až do pondelkového rána. Po pretekoch podal Mercedes sťažnosť pre dva incidenty pri reštarte, a tak sa mladý jazdec nemohol začať tešiť hneď. Z "párty" nakoniec odišiel až o siedmej ráno.



"Všetky emócie sa prejavili a na oslave bola zábava. Samozrejme, zábavné už nebolo prebudenie a posledný pohárik som možno aj oľutoval," povedal Verstappen pre AP. Prvému holandskému šampiónovi v histórii nakoniec gratuloval aj šéf "strieborných šípov" Toto Wolff: "Poslal mi správu, zagratuloval mi k úspešnej sezóne s tým, že som si zaslúžil vyhrať. Bolo to od neho veľmi pekné, napriek vyhroteným emóciám na oboch stranách počas posledného kola."



Do nedeľných pretekov vstupovali Verstappen aj Lewis Hamilton s rovnakým počtom bodov, pričom pretekár Mercedesu prakticky stále viedol. Pár kôl pred finišom však muselo na dráhu vyjsť bezpečnostné vozidlo pre haváriu Nicolasa Latifiho. Safety car zmazal rozdiely a preteky reštartoval na jedno kolo, v ktorom jazdec Red Bullu s čerstvejšími pneumatikami predbehol Hamiltona a získal svoj prvý majstrovský titul. Mercedes po pretekoch podal dva protesty, ktoré stewardi FIA zamietli, no tím sa ešte plánuje odvolať.