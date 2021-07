Verstappen po kolízii s Hamiltonom vypadol na VC V. Británie v 1. kole

Silverstone 18. júla (TASR) - Holandský líder seriálu MS formuly 1 Max Verstappen nedokončil Veľkú cenu Veľkej Británie. Po kolízii s obhajcom titulu Lewisom Hamiltonom vypadol už v 1. kole po tvrdom náraze do bariér. Brit sa na trati udržal, Holanďan putoval na vyšetrenie do nemocnice.



Nedeľňajšie preteky sú prvé v histórii, v ktorých o pozícii na štarte rozhodoval kvalifikačný šprint. Pole position mal víťaz piatich pretekov v sezóne Verstappen, jeho hlavný rival Hamilton štartoval na domácej trati ihneď za ním. Brit od úvodných sekúnd intenzívne atakoval lídra pretekov a niekoľkokrát sa dostal až na jeho úroveň. Ešte pred nájazdom do 2. kola narazil jazdec Red Bullu zadným kolesom o predné pilota Mercedesu, so svojím monopostom urobil "hodiny" a skončil mimo trate.



Verstappen dokázal odísť po vlastných nohách a do kamery zamával, že je v poriadku. Z okruhu ho však odviezla sanitka. Preteky následne prerušili.



Ihneď po incidente sa spustila polemika o tom, koho to bola vina. "Išiel som vpred. Bol som po jeho boku a držal som si líniu. On najazdil na mňa," bránil sa Hamilton. "Toto bola veľká nehoda a na sto percent bol Max v zákrute skôr. Všetka vina je na Hamiltonovi. Vďakabohu, Max dokázal odkráčať bez zreteľných zranení. Verím, že tento problém sa vyrieši tak, ako sa má," vyhlásil športový riaditeľ Red Bullu Christian Horner.



Traťoví komisári sa priklonili na stranu tímu Red Bull a udelili Hamiltonovi penalizáciu desiatich sekúnd.