Verstappen poprel špekulácie, zostáva v Red Bulle: Som tu šťastný

Viedeň 27. júna (TASR) - Trojnásobný majster sveta F1 Max Verstappen vo štvrtok potvrdil, že bude jazdiť za tím Red Bull aj v budúcej sezóne. Dvadsaťšesťročný pilot tak poprel špekulácie médií, že by zvažoval prestup do konkurenčného Mercedesu.



"Povedal som to už predtým. Iste, ľudia radi špekulujú, no najdôležitejšie je, že máme do budúcna veľmi konkurencieschopné auto. Momentálne je to tesné, no pracujeme veľmi tvrdo a ako tím sa snažíme neustále zlepšovať," povedal líder šampionátu na tlačovej konferencii pred víkendovou Veľkou cenou Rakúska.



Verstappen potvrdil, že plánuje dodržať zmluvu s Red Bullom, ktorá vyprší až v roku 2028. "S tímom mám uzavretý dlhodobý kontrakt a som veľmi šťastný, že môžem byť jeho súčasťou. Sústredíme sa už aj na budúci ročník a na veci, ktoré môžeme implementovať. Takže z toho je jasné, za ktorý tím budem v ďalšej sezóne jazdiť," citovala Holanďana agentúra Reuters. Obhajca titulu vyhral uplynulý víkend VC Španielska, dosiahol siedmy triumf v tejto sezóne a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu už na 69 bodov. Dosiahol svoje 61. víťazstvo a 106. pódiové umiestenie v kariére.