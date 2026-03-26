Verstappen prinútil novinára odísť z tlačovej konferencie v Japonsku
Autor TASR
Suzuka 26. marca (TASR) - Holandský pretekár F1 Max Verstappen donútil novinára odísť z tlačovej konferencie pred Veľkou cenou Japonska v Suzuke. Štvornásobný šampión „kráľovnej motoršportu“ povedal, že nebude odpovedať na otázky, kým dotyčný anglický reportér neodíde z miestnosti.
Jazdec tímu Red Bull sa posadil pred zástupcov médií pripravený odpovedať na otázky, no následne podľa agentúry AFP povedal: „Nebudem rozprávať, kým on neodíde.“ Verstappen pritom ukázal na redaktora z britského The Guardian.
Novinár sa Verstappena opýtal, či jeho požiadavka súvisí s otázkou, ktorú mu položil minulú sezónu. Verstappen odpovedal „áno“ a povedal mu, aby „odišiel“. Reportér požiadavku splnil a 28-ročný Holanďan po jeho odchode pokračoval v tlačovej konferencii.
Novinár neskôr agentúre AFP povedal, že incident vznikol z otázky po Veľkej cene Abú Zabí, ktorú Verstappenovi položil po tom, čo nezískal titul majstra sveta, keď stratil dva body na Landa Norrisa. Otázka sa týkala vplyvu trestu, ktorý Verstappen dostal za narazenie do jazdca Mercedesu Georgea Russella na júnovej Veľkej cene Španielska.
