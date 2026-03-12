< sekcia Šport
Verstappen priznal, že súťaženie v F1 si už veľmi neužíva
Dvadsaťosemročný Holanďan sa netají tým, že by sa rád zúčastnil aj na najprestížnejšej 24-hodinovke vo francúzskom Le Mans.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Šanghaj 12. marca (TASR) - Štvornásobný majster sveta F1 Max Verstappen priznal, že súťaženie v prestížnom motoristickom seriáli si už veľmi neužíva a rád by sa venoval aj iným veciam. Povedal to len pár dní po tom, ako oznámil svoj štart na májovej 24-hodinovke na nemeckom okruhu Nürburgring.
Dvadsaťosemročný Holanďan sa netají tým, že by sa rád zúčastnil aj na najprestížnejšej 24-hodinovke vo francúzskom Le Mans. „Nechcem odísť, ale prial by som si, aby som si to užíval trochu viac. Robím aj iné veci, ktoré ma veľmi bavia. V máji budem štartovať na Nürburgringu a dúfam, že v nasledujúcich rokoch sa mi podarí absolvovať 24-hodinové preteky v Spa aj v Le Mans,“ uviedol Verstappen pred víkendovou VC Číny.
Jeho slová sú tak v miernom rozpore so šéfom „efjednotky“ Stefanom Domenicalim, ktorý pred začiatkom tejto sezóny tvrdil, že Verstappen zo seriálu určite neodíde. „Jazda v monoposte F1 ma veľmi nebaví, ale baví ma spolupráca so všetkými ľuďmi z tímu a z konštruktérskeho oddelenia. Nemôžem prisahať. Dúfam, že sa to zlepší,“ dodal Holanďan, ktorý má s Red Bullom podpísaný kontrakt do konca roka 2028.
Verstappen navyše nie je fanúšikom nových pravidiel a zmien v F1, podľa ktorých musia mať monoposty hybridné pohonné jednotky. Po úvodnej VC Austrálie jazdu prirovnal ku videohre Mario Kart. „Našiel som lacnejšie riešenie ako simulátor. Vymenil som simulátor za Nintendo Switch a trénujem Mario Kart. Hľadanie húb ide celkom dobre. Modrý pancier je trochu ťažší, ale pracujem na tom,“ citovala Verstappena agentúra DPA.
Dvadsaťosemročný Holanďan sa netají tým, že by sa rád zúčastnil aj na najprestížnejšej 24-hodinovke vo francúzskom Le Mans. „Nechcem odísť, ale prial by som si, aby som si to užíval trochu viac. Robím aj iné veci, ktoré ma veľmi bavia. V máji budem štartovať na Nürburgringu a dúfam, že v nasledujúcich rokoch sa mi podarí absolvovať 24-hodinové preteky v Spa aj v Le Mans,“ uviedol Verstappen pred víkendovou VC Číny.
Jeho slová sú tak v miernom rozpore so šéfom „efjednotky“ Stefanom Domenicalim, ktorý pred začiatkom tejto sezóny tvrdil, že Verstappen zo seriálu určite neodíde. „Jazda v monoposte F1 ma veľmi nebaví, ale baví ma spolupráca so všetkými ľuďmi z tímu a z konštruktérskeho oddelenia. Nemôžem prisahať. Dúfam, že sa to zlepší,“ dodal Holanďan, ktorý má s Red Bullom podpísaný kontrakt do konca roka 2028.
Verstappen navyše nie je fanúšikom nových pravidiel a zmien v F1, podľa ktorých musia mať monoposty hybridné pohonné jednotky. Po úvodnej VC Austrálie jazdu prirovnal ku videohre Mario Kart. „Našiel som lacnejšie riešenie ako simulátor. Vymenil som simulátor za Nintendo Switch a trénujem Mario Kart. Hľadanie húb ide celkom dobre. Modrý pancier je trochu ťažší, ale pracujem na tom,“ citovala Verstappena agentúra DPA.