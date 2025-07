Verstappen rokuje podľa médií s Wolffom o prestupe do Mercedesu

Amsterdam 2. júla (TASR) - Holandský automobilový pretekár Max Verstappen údajne začal rokovanie o prestupe do tímu Mercedes so šéfom nemeckej stajne F1 Totom Wolffom. V stredu o tom informovali talianske médiá.



Wolff už minulý týždeň potvrdil, že jeho tím sa pokúša získať úradujúceho štvornásobného majstra sveta, ktorý momentálne pôsobí v Red Bulle. Tím, s ktorým získal všetky tituly a jeho kariéra je s ním spojená od roku 2014, zažíva úpadok. Ten sa začal po vlaňajšom obvinení šéfa tímu Christiana Hornera zo sexuálneho obťažovania a zrejme najväčšou ranou pre rakúsku stajňu bol odchod technického riaditeľa Adriana Neweyho. Už vlani prišiel Red Bull o Pohár konštruktérov a v tejto sezóne figuruje po 11 z 24 veľkých cien na štvrtom mieste s priepastnou stratou na vedúci McLaren.



Špekulácie o možnom prestupe Verstappena sa zvýšili počas VC Rakúska, keď súčasný pilot „strieborných šípov“ George Russell prezradil médiám, že zatiaľ nedostal nový kontrakt. Taliansky Sky Sports najnovšie informoval, že Verstappen by rád zrušil zmluvu so svojím súčasným zamestnávateľom, ktorá má platnosť do roku 2028. V tom čase už budú tri roky v platnosti nové pravidlá s aktívnou aerodynamikou, elektrickými vylepšeniami, ekologickými palivom a menšími monopostami. Práve táto zmena údajne odrádza od zmeny predstavenstvo Mercedesu, ktoré počíta od budúcej sezóny so značne vylepšeným monopostom, do ktorého nutne nepotrebuje najlepšieho jazdca na štartovom rošte. Komplikáciou pre obe strany by mohol byť aj fakt, že do úplne nového vozu príde nový jazdec, ktorý s tímom predtým nespolupracoval. Na druhej strane Russell ťahá s Mercedesom štvrtú sezónu. Teoretickou možnosťou je aj výmena druhého pilota Kimiho Antonelliho, ktorý má taktiež zmluvu len na túto sezónu. Vzťahy medzi Verstappenom a Russellom však nie sú vôbec ideálne od vlaňajšej VC Kataru, po ktorej Holanďana penalizovali v kvalifikácii na základe Russellovej iniciatívy a majster sveta sa nechal počuť, že „prišiel o rešpekt“ voči svojmu britskému súperovi.



Zaujímavosťou je aj klauzula vo Verstappenovej zmluve, podľa ktorej ju môže ukončiť po tejto sezóne, pokiaľ nebude na začiatku letnej prestávky v celkovom hodnotení medzi najlepšími štyrmi. Momentálne figuruje na treťom mieste s náskokom 36 bodov na piateho Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari. Do letnej prestávky zostávajú tri preteky, pričom v predošlých troch získal Holanďan dokopy 19 bodov, kým Leclerc zaknihoval 40. Zaujímavosťou je, že o deväť bodov za Verstappenom je spomínaný Russell, ktorému by tak svojim spôsobom mohlo predstihnutie súpera v celkovom hodnotení uškodiť.