Verstappen s 50. kariérnym víťazstvom: Som veľmi hrdý

Pilot Red Bullu Max Verstappen z Holandska oslavuje s fanúšikmi po víťazstve na pretekoch Veľkej ceny USA Formuly 1 na okruhu Circuit of the Americas, v nedeľu 22. októbra 2023 v Austine v Texase. Foto: TASR/AP

Max Verstappen, víťaz VC USA: "Štart zo šiestej pozície nám sťažil situáciu, musel som byť trpezlivý, nesmel som uštvať svoje pneumatiky. V závere nám pomalší piloti sťažovali život. Som veľmi hrdý na to, že som vyhral svoju 50. veľkú cenu v kariére."



Lewis Hamilton, 2. miesto: "V prvom rade gratulácia Red Bullu a Maxovi. Možno sme potrebovali niekoľko kôl navyše. Po nehode v Katare to boli náročné dni. Mal som pocit, že som sklamal tým, takže vnútorne som si tým ťažšie prechádzal. Milujem túto krajinu, odkedy som sem prišiel ako osemročný. Vždy ma tu veľmi vrelo privítali a už sa neviem dočkať do Las Vegas."



Lando Norris, 3. miesto: "Celkovo sme boli na trati lepší, ako sme čakali. Blížime sa k špičke, každý jeden víkend, krok po kroku. Čo sa týka súboja s Lewisom, samozrejme, skúsil som sa brániť, ale podarilo sa mu odpútať sa. Základom bolo sledovať si svoje vlastné tempo."







VC USA (56 kôl, 1 kolo: 5,513 km, celkovo: 308,4 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:35:21,362 h,

2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +2,225 s,

3. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +10,730,

4. Carlos Sainz Šp./Ferrari) +15,134,

5. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +18,460,

6. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +24,662,

7. George Russell (V. Brit./Mercedes) +24,999,

8. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +47,996,

9. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +48,696,

10. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri) +1:14,385 min,

11. Alex Albon (Thaj./Williams) +1:26,714,

12. Logan Sargeant (USA/Williams) +1:27,998,

13. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:29,904,

14. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1:38,601,

15. Kuan-jü Čou (Čína/Alfa Romeo),

16. Kevin Magnussen (Dán./Haas),

17. Daniel Ricciardo (Aus./AlphaTauri) všetci + 1 kolo



nedokončili: Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), Oscar Piastri (Aus./McLaren), Esteban Ocon (Fr./Alpine)



Priebežné poradie (po 17 z 22 pretekov):



1. Verstappen 466 bodov*,

2. Perez 238,

3. Hamilton 219,

4. Alonso 183,

5. Sainz 168,

6. Leclerc 159,

7. Norris 156,

8. Russell 139,

9. Piastri 83,

10. Gasly 52,

11. Stroll 49,

12. Ocon 44,

13. Albon 23,

14. Bottas 10,

15. Hülkenberg 9,

16. Čou 6,

17. Cunoda 5,

18. Magnussen 3,

19. Lawson (N. Zéland/AlphaTauri) 2,

20. Sargeant 0,

21. De Vries (Hol./AlphaTauri) 0,

22. Ricciardo 0



Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 704 bodov*,

2. Mercedes 358,

3. Ferrari 327,

4. McLaren 239,

5. Aston Martin 232,

6. Alpine 96,

7. Williams 23,

8. Alfa Romeo 16,

9. Haas 12,

10. AlphaTauri 5



*-istý víťaz

Austin 23. októbra (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull vyhral nedeľňajšiu Veľkú cenu USA šampionátu formuly 1. Už istý tohtoročný majster sveta zaknihoval 15. triumf v sezóne a jubilejné 50. víťazstvo v kariére. Druhé miesto obsadil sedemnásobný svetový šampión Lewis Hamilton na Mercedese, pódium skompletizoval jeho krajan Lando Norris z McLarenu.Verstappen zaostáva v historických tabuľkách už iba o jedno víťazstvo za štvornásobným majstrom sveta Alainom Prostom z Francúzska.Trať v Austine je zmesou viacerých svetových okruhov ako napríklad britský Silverstone, nemecký Hockenheimring či japonská Suzuka. Ideálny štart mali na texaskom asfalte jazdci McLarenu. Charles Leclerc z Ferrari nedokázal využiť pole position a už v prvej zákrute odovzdal vedenie Landovi Norrisovi, ktorý zaznamenal jubilejný stý štart v kolotoči F1. Ešte lepšie vyšiel "odpich" Norrisovmu tímovému kolegovi Oscarovi Piastrimu, ktorý ihneď po štarte poskočil o 4 pozície z 10. miesta na 6. priečku. Dravý prienik austrálskeho mladíka sa však v 11. kole preukázal ako kontraproduktívny. Piastri sa v prvom kole zrazil s Estebanom Oconom (Alpine) a obaja v dôsledku technických problémov preteky nedokončili.Už istý majster sveta Max Verstappen štartoval až zo 6. pozície a bolo otázkou času, keď si trpezlivo počká na šancu predrať sa na čelo pretekov. Holandský fenomén prebral vedenie v 28. kole, keď s DRS-kom v prvej zákrute nedal šancu Norrisovi. V priebehu piatich kôl si vypracoval jazdec Red Bullu viac ako trojsekundový náskok. Norris zareagoval druhým pit stopom, ktorým sa snažil vyprovokovať Holanďana. Verstappen postupne čoraz častejšie hlásil problémy s brzdami, čo dával pocítiť v tímových vysielačkách svojmu inžinierovi. Napriek tomu si pokryl pozíciu výmenou pneumatík, na čo mu stačilo aj mierne zaváhanie mechanikov, ktorí prezuli jeho tvrdú sadu za 3,3 sekundy, naproti tomu McLaren sa blysol dvojsekundovou zastávkou.Norris však postupne strácal aj v porovnaní s Hamiltonom, a napokon spadol na tretie miesto. Dvadsaťtriročný Brit síce zaznamenal 12. kariérne pódium, no predĺžil svoje čakanie na prvý triumf už na 100 pretekov.