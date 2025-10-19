< sekcia Šport
Verstappen s Norrisom v prvom rade na štarte VC USA, Piastri šiesty
Hneď po začiatku kvalifikácie bola vyvesená červená vlajka, keď sa Isack Hadjar (Racing Bulls) roztočil na trati a narazil do bariér.
Autor TASR
Austin 19. októbra (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle vybojoval position na Veľkú cenu USA seriálu majstrovstiev sveta F1. O 0,291 sekundy za úradujúcim majstrom sveta zaostal Brit Lando Norris na McLarene a o ďalších šesť tisícin Monačan Charles Leclerc (Ferrari). Vedúci muž celkového poradia, Norrisov tímový kolega Oscar Piastri, zaznamenal šiesty najlepší čas.
Verstappen vyhral aj sobotný šprint, za ktorý bral osem bodov pred Georgeom Russellom (Mercedes) a Carlosom Sainzom (Williams). Oba McLareny však vypadli hneď v prvom kole po incidente s Nicom Hülkenbergom na Sauberi. „Bolo to dobré. Myslím, že v každom segmente bolo auto veľmi silné. Je tu veľmi horúco a zároveň fúka silný vietor. Nemohli sme absolvovať posledné merané kolo, keďže bolo výjazdové kolo veľmi chaotické, ale našťastie sme ho ani nepotrebovali,“ citovala Verstappena agentúra DPA.
Hneď po začiatku kvalifikácie bola vyvesená červená vlajka, keď sa Isack Hadjar (Racing Bulls) roztočil na trati a narazil do bariér. Neutrpel žiadne zranenia, no jeho kvalifikácia sa predčasne skončila a do pretekov odštartuje z poslednej pozície.
Piastri vedie momentálne celkové poradie s 22-bodovým náskokom pred Norrisom, Verstappen stráca 55. V banku je do konca sezóny ešte 166 bodov, pričom McLaren si už zaistil Pohár konštruktérov.
kvalifikácia na VS USA:
1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:32,510 min, 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,291 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,297, 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,316, 5. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +0,402, 6. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +0,574, 7. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,604, 8. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +0,629, 9. Carlos Sainz (Šp./Williams) +0,640, 10. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +0,650
