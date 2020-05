Verstappen sa teší na začiatok sezóny na domácom okruhu svojho tímu

Salzburg 5. mája (TASR) - Holandský jazdec formuly 1 Max Verstappen sa už teší na úvodné podujatie sezóny, ktorým by mala byť Veľká cena Rakúska. Okruh v Spielbergu je domovský pre jeho stajňu Red Bull a začiatkom júla by sa tam mohli odjazdiť až dvoje pretekov.



Prvých desať Veľkých cien seriálu majstrovstiev sveta museli pre pandémiu koronavírusu zrušiť, alebo odložiť. "Vždy tam rád jazdím. Je vždy niečo mimoriadne vidieť tam množstvo fanúšikov v oranžovom. Samozrejme, teraz je oveľa dôležitejšie, aby sa šampionát vôbec konal," povedal v pondelok v rozhovore pre ServusTV tretí muž celkového poradia v uplynulom ročníku.



Seriál MS formuly 1 stále nemá definitívny kalendár pre najbližšiu sezónu. Plánuje sa odjazdiť 15-18 pretekov. V Rakúsku by sa malo súťažiť 5. a potom aj 12. júla pred prázdnym hľadiskom. Informáciu priniesla agentúra DPA.