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Verstappen sa zmieruje s pravidlami: Inak ma možno niekto zastrelí
Holandský pretekár triumfoval v Belgicku trikrát.
Autor TASR
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Spa-Francorchamps 19. júla (TASR) - Štvornásobný majster sveta formuly 1 Max Verstappen sa pred nedeľnou Veľkou cenou Belgicka pokúsil zmieriť s novými technickými pravidlami. Dvadsaťosemročný jazdec Red Bullu ich v uplynulých mesiacoch opakovane kritizoval, tentoraz sa však svoje rozčarovanie pokúsil odľahčiť humorom.
„Nechcem tu opäť sedieť a sťažovať sa, pretože inak ma možno niekto za dverami zastrelí,“ vyhlásil Holanďan. Nové pravidlá pre motory nútia jazdcov hospodáriť s energiou, čo v určitých sektoroch znamená výrazne spomaľovať. „Psychicky sa na to pripravujem a snažím sa z toho vyťažiť maximum, hoci to, samozrejme, nie je to, čo na formule 1 milujem. Mohol by som aj sedieť doma a vôbec nejazdiť, no ani to by ma nikam neposunulo. Preto jednoducho vydám zo seba maximum,“ dodal Verstappen.
Holandský pretekár triumfoval v Belgicku trikrát. V nedeľných pretekoch odštartuje z druhého miesta za lídrom šampionátu Kimim Antonellim z Mercedesu. „Neočakávam, že budem môcť bojovať s Mercedesom. Pre mňa to bude zrejme skôr o pozeraní sa do spätných zrkadiel,“ konštatoval siedmy muž priebežného poradia podľa DPA.
„Nechcem tu opäť sedieť a sťažovať sa, pretože inak ma možno niekto za dverami zastrelí,“ vyhlásil Holanďan. Nové pravidlá pre motory nútia jazdcov hospodáriť s energiou, čo v určitých sektoroch znamená výrazne spomaľovať. „Psychicky sa na to pripravujem a snažím sa z toho vyťažiť maximum, hoci to, samozrejme, nie je to, čo na formule 1 milujem. Mohol by som aj sedieť doma a vôbec nejazdiť, no ani to by ma nikam neposunulo. Preto jednoducho vydám zo seba maximum,“ dodal Verstappen.
Holandský pretekár triumfoval v Belgicku trikrát. V nedeľných pretekoch odštartuje z druhého miesta za lídrom šampionátu Kimim Antonellim z Mercedesu. „Neočakávam, že budem môcť bojovať s Mercedesom. Pre mňa to bude zrejme skôr o pozeraní sa do spätných zrkadiel,“ konštatoval siedmy muž priebežného poradia podľa DPA.