Verstappen spolu s tímom nedokončil 24 h preteky na Nürburgringu
Verstappen si splnil jeden zo svojich snov pretekať na vytrvalostných pretekoch tohto typu.
Autor TASR
Nürburg 17. mája (TASR) - Šance štvornásobného majstra sveta F1 Maxa Verstappena na triumf pri svojom debute na 24-hodinových pretekoch na slávnom Nürburgringu zmaril technický problém. Dvadsaťosemročný Holanďan viedol v nedeľu ráno spolu s tímovými kolegami Lucasom Auerom, Juleosom Gounonom a Danim Juncadellom na vozidle Mercedes AMG GT3 o viac ako pol minúty. Kvarteto však preteky nedokončilo po problémoch s kolesom.
Juncadella zasadol do vozidla po Verstappenovi. Počas svojej jazdy musel spomaliť pre problémy s pravým zadným kolesom a stratil vedenie. Následne zašiel do boxov, no od svojich mechanikov ich auto neodišlo ani po hodine. Verstappen si splnil jeden zo svojich snov pretekať na vytrvalostných pretekoch tohto typu. Na preteky si odskočil počas sezóny F1, ktorá bude pokračovať Veľkou cenou Kanady počas nasledujúceho víkendu.
Verstappen vo svojej prvej jazde predviedol v sobotu večer rýchly a agresívny štýl, akým sa prezentuje počas kariéry v F1. Sériou predbiehacích manévrov sa dostal z 10. miesta na čelo. Informovala agentúra AP.
