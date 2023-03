Verstappen triumfoval na prvej Veľkej cene sezóny v Bahrajne

Sakhir 5. marca (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Bahrajnu, úvodných pretekoch seriálu MS F1 v sezóne 2023. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Mexičan Sergio Pérez. Tretí finišoval Španiel Fernando Alonso z tímu Aston Martin.



Verstappen triumfoval v prvej kvalifikácii v sezóne 2023 a do pretekov vstúpil z najvýhodnejšej pozície. Štart sa mu vydaril a udržal sa na prvej priečke. Jeho tímový kolega Pérez na úvodných metroch prehral súboj s Leclercom. Verstappen postupne zvyšoval svoj náskok a v 15. kole absolvoval rýchle prezutie pneumatík. Krátko sa v boxoch zdržali aj obaja pretekári Ferrari, naopak Russell sa zdržal niekoľko sekúnd navyše pre problémy s ľavou zadnou pneumatikou. Mechanici McLaren vymenili debutantovi Oscarovi Piastrimu volant v 14. kole, ale jeho monopost ostal stáť a z boxov už nevyšiel.



Poradie Verstappen - Leclerc - Pérez vydržalo až do 26. kola, keď Pérez poľahky v zákrute predbehol Monačana. Preteky nevyšli Oconovi, ktorý dostal najskôr päťsekundový trest za zlé postavenie na štarte, neskôr ďalšiu penalizáciu za výmenu predného kolesa počas odpykávania si trestu. Tretí päťsekundový trest mu komisári udelili za rýchlosť v pit lane. Verstappen sa suverénne držal na čele, Pérez mu s dostatočným odstupom kryl chrbát a pretekári Ferrari Leclerc s Pérezom mali na Red Bully výrazné manko. V 41. kole však zlyhal monopost Leclercovi, pre ktorého sa preteky skončili. O dve kolá odstúpil aj Ocon, ktorý mal po troch trestoch s celkovou dĺžkou 15 sekúnd priveľké manko a zaostával o viac než jedno kolo.



Divákov bavil najmä Alonso, ktorý predbehol viacerých jazdcov vrátane Hamiltona. V 45. kole absolvoval napínavý súboj s tretím Sainzom, v ktorom triumfoval a pomohol mu aj systém DRS. Do konca pretekov sa už na popredných priečkach neodohrali dramatické situácie a elitná trojica si postrážila pódiové priečky. Najrýchlejšie kolo odjazdil Čou Kuan-jü z tímu Alfa Romeo, ale bod nezískal, keďže sa neumiestnil v najlepšej desiatke.



Z Bahrajnu sa F1 presunie do Saudskej Arábie, ktorá bude hostiť druhé podujatie sezóny 2023. Veľká cena na mestskom okruhu Jeddah Corniche Circuit v Džidde je na programe v nedeľu 19. marca od 18.00 SEČ.