Red Bull získal Pohár konštruktérov, v Japonsku zvíťazil Verstappen

Max Verstappen, víťaz: "Štart bolo jediné kritické miesto, trochu sa mi tam pretočili kolesá. Inak to bolo celkom fajn. Som hrdý na všetkých zamestnancov, na úspešnej obhajobe Pohára konštruktérov majú veľkú zásluhu."



Lando Norris, 2. miesto: "Mal som skvelý štart do pretekov, ale Max je Max. Boli sme dnes blízko a myslím si, že môžeme byť hrdí na progres celého tímu. Vieme, že prídu aj ťažké časy, no ideme krok za krokom."



Oscar Piastri, 3. miesto: "Je to pre mňa špeciálny deň, budem si ho pamätať do konca života. Ďakujem McLarenu za šancu, ktorú mi dal. Dnes to neboli moje najlepšie preteky. Cítim, že ešte nie som na svojom maxime. Celkovo to bol dnes výborný výsledok pre náš tím."



Christian Horner, šéf tímu Red Bull: "Ďakujem všetkým v továrni za nasadenie a úsilie, ktoré vynakladajú pre naše spoločné úspechy. Titul v Pohári konštruktérov si stopercentne zaslúžia. Max momentálne jazdí v inej triede, dnes to potvrdil. Pre Sergia to neboli najlepšie preteky, no vieme, že sa vráti silnejší. Aj on má veľkú zásluhu na našom spoločnom úspechu."

VC Japonska (53 kôl, 1 kolo: 5,807 km, celkovo: 307,5 km)



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull), 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +19,387 s, 3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +36,494, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +43,988, 5. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +49,376, 6. Carlos Sainz Šp./Ferrari) +50,221, 7. George Russell (V. Brit./Mercedes) +57,659, 8. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:14,725 min., 9. Esteban Ocon (Fr./Alpine) 1:19,678, 10. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:23,155, 11. Liam Lawson (N. Zél./AlphaTauri) +1:34,626, 12. Júki Cunoda (AlphaTauri/Jap.) +1:35,406, 13. Kuan-jü Čou (Čína/Alfa Romeo), 14. Nico Hülkenberg (Nem./Haas), 15. Kevin Magnussen (Dán./Haas) všetci + 1 kolo



nedokončili: Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams), Logan Sargeant (USA/Williams), Lance Stroll (Kan./Aston Martin), Sergio Perez (Mex./Red Bull), Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo)

Priebežné poradie (po 16 z 22 pretekov):



1. Verstappen 400 bodov, 2. Perez 223, 3. Hamilton 190, 4. Alonso 174, 5. Sainz 150, 6. Leclerc 135, 7. Norris 115, 8. Russell 115, 9. Piastri 57, 10. Stroll 47, 11. Gasly 46, 12. Ocon 38, 13. Albon 21, 14. Hülkenberg 9, 15. Bottas 6, 16. Čou 4, 17. Cunoda 3, 18. Magnussen 3, 19. Lawson 2, 20. De Vries 0, 21. Sargeant 0, 22. Ricciardo

Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 623 bodov*, 2. Mercedes 305, 3. Ferrari 285, 4. Aston Martin 221, 5. McLaren 172, 6. Alpine 84, 7. Williams 21, 8. Haas 12, 9. Alfa Romeo 10, 10. AlphaTauri 5



*-istý víťaz

Suzuka 24. septembra (TASR) - Holanďan Max Verstappen zvíťazil na Veľkej cene Japonska, šestnástych pretekoch seriálu MS F1. Trinástym víťazstvom v sezóne si upevnil pozíciu lídra priebežného poradia. Na pódiu ho doplnili jazdci tímu McLaren Brit Lando Norris a Austrálčan Oscar Piastri, pre ktorého to bolo prvé umiestnenie v top 3 v kariére. Tím Red Bull si v predstihu zabezpečil triumf v Pohári konštruktérov.Pre rakúsku stajňu je to šieste prvenstvo v histórii (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023). Historický rekordér je tím Ferrari, ktorý dosiahol 16 triumfov v Pohári konštruktérov, zatiaľ posledný v roku 2008.Verstappen dosiahol v Japonsku 48. víťazstvo v kariére, po ktorom naďalej suverénne mieri za tretím titulom majstra sveta. Do konca šampionátu ostáva ešte šesť pretekov. V Suzuke napokon získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo a svoj bodový súčet v sezóne zaokrúhlil na 400. Pred Sergiom Perezom, ktorý je na druhej priečke celkového poradia, má náskok 177 bodov.Držiteľ pole position Verstappen nemal ideálny štart. Piastri, ktorý vstúpil do pretekov z druhej pozície, to však nedokázal využiť a tímový kolega Norris sa dostal pred neho. Už v prvom kole zamierili do boxov obaja jazdci Alfa Romeo, keďže Bottas kolidoval s Albonom a problém s monopostom mal aj Čou. V úvode pretekov došlo k viacerým kontaktom jazdcov v druhej polovici štartového poľa, a tak prišlo na trať Safety car. Verstappen si držal pozíciu lídra, za ním boli McLareny Norrisa a Piastriho. Bottas mal po návrate na trať ďalšiu kolíziu, keď do neho vrazil Sargeant. Ten neskôr dostal päťsekundový trest, no pre Fína sa preteky krátko na to skončili. V Suzuke sa nedarilo ani Perezovi, ktorý v ľavotočivej zákrute trafil Magnussena. Mexičan zamieril do boxov a vyzeralo to, že v pretekoch skončil. V 16. kole zaujal súboj Mercedesov, po ktorom sa Russell musel vyhnúť Hamiltonovi krátkym výjazdom mimo trate. Krátko na to šiel líder Verstappen prvýkrát do boxov, jeho mechanici nezaváhali a na trať sa vrátil pred Piastrim. Dianie na trati sa upokojilo, Verstappen si bez problémov držal pozíciu na čele a McLareny boli za ním. V 40. kole sa nečakane vrátil do pretekov Perez, ale dlho na trati nevydržal a definitívne odstúpil z pretekov. Za pódiovými priečkami finišoval Leclerc, ktorý sa v 45. kole úspešným manévrom dostal pred Russella.Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 8. októbra v Katare.