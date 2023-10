Verstappen triumfoval v Katare pred Piastrim a Norrisom

Dauha 8. októbra (TASR) - Holandský automobilový pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull vyhral nedeľňajšiu VC Kataru majstrovstiev sveta formuly 1. Už istý tohtoročný majster sveta triumfoval pred jazdcami McLarenu - druhé miesto obsadil Austrálčan Oscar Piastri a pódium doplnil jeho tímový kolega Lando Norris z Veľkej Británie. Verstappen dosiahol štrnáste víťazstvo v sezóne a 49. v kariére.



Holanďan využil pole position a od súperov sa odlepil hneď na štarte. Vyhol sa tak kolízii medzi jazdcami Mercedesu, po ktorej sa preteky skončili pre sedemnásobného majstra Lewisa Hamiltona. Zrážku naopak využil Piastri a už v úvodnej zákrute poskočil na druhé miesto. Hamiltonova havária si vyžiadala výjazd bezpečnostného vozidla, ktoré krúžilo do piateho kola a jazdci štartujúci na mäkkých pneumatikách tak využili začiatok na prezutie. Následne prišiel Charles Leclerc o tretiu pozíciu na úkor Fernanda Alonsa a nakoniec skončil piaty. Ešte horšiu príchuť mali preteky pre ďalšieho pilota Ferrari, Španiel Carlos Sainz do nich ani neodštartoval pre problémy s palivom.



Ani výnimočné pravidlo o povinných troch zastávkach v boxoch v podaní Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) a dodávateľa pneumatík Pirelli však preteky príliš nezdramatizoval. Verstappen pridal na svoje konto ďalší triumf i najrýchlejšie kolo, Mclaren potvrdil zlepšujúcu sa formu a Alonso prišiel o možnosť pódiového umiestenia po výlete do štrku v 33. kole.



George Russell na Mercedese bol napriek kolízii s tímovým kolegom nakoniec štvrtý a prvé dvojité body v tejto sezóne zaznamenal tím Alfa Romeo. Fín Valtteri Bottas obsadil ôsme a jeho čínsky tímový kolega Čou Kuan-jü desiate miesto. Obe Alfy boli na bodoch naposledy na vlaňajšej VC Kanady a Kuan-jü bodoval premiérovo od júnovej VC Španielska. Prispela k tomu aj penalizácia Verstappenovho tímového kolegu Sergia Pereza z Mexika, ktorý dostal od svojho holandského kolegu jedno kolo.