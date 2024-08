Verstappen vie, že triumf nemá istý: Môže však vyhrať veľa ďalších

Zandvoort 22. augusta (TASR) - Trojnásobný šampión F1 Max Verstappen si je vedomý, že víťazstvo na víkendovej VC Holandska nemá vôbec isté. Pred domácimi divákmi na okruhu v Zandvoorte síce triumfoval trikrát za sebou, no jeho aktuálna forma štvrtej výhre v rade úplne nenasvedčuje.



Dvadsaťšesťročný jazdec Red Bullu je na čele priebežného poradia o 78 bodov pred Landom Norrisom z McLarenu, no v posledných štyroch pretekoch nezvíťazil a pódiové umiestnenie dosiahol len raz. "Vyzerá to tak, že preteky môže vyhrať veľa ďalších tímov, takže určite nemôžem povedať, že si idem cez víkend po triumf. Samozrejme, počas letnej prestávky sme veľa analyzovali a snažili sme sa robiť veci trošku inak alebo lepšie. Ako to pôjde, sa dozvieme cez víkend," uviedol Verstappen na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Holandský pretekár priznal, že práve tento rok budú preňho domáce preteky najväčšou výzvou: "Keď som sem prišiel vlani, bol som si oveľa viac istejší, že máme dobrú vyhliadku vyhrať preteky. Táto sezóna je však viac konkurencieschopná." Doterajších 14 pretekov malo sedem rôznych víťazov, Verstappen vyhral polovicu z nich.



V nedeľu bude Holanďan štartovať v jubilejných 200. pretekoch najprestížnejšieho motoristického seriálu, ďalších 200 však nepridá. "Určite som sa polovicou svojej kariéry. Bola to neuveriteľná jazda a ani mi to nepríde ako 200 veľkých cien, ale teraz ročne absolvujete veľa pretekov, takže štarty pribúdajú pomerne rýchlo," citovala Verstappena agentúra DPA.