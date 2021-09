Verstappen vyhral domácu VC Holandska pred Hamiltonom

VC Holandska (72 kôl, 1 kolo: 4,259 km, celkovo: 306,6 km):

1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:30:05,395 h.,

2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +20,932,

3. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +56,460,

4. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri),

5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari),

6. Fernando Alonso (Šp./Alpine),

7. Carlos Sainz (Šp./Ferrari),

8. Sergio Pérez (Mex./Red Bull),

9. Esteban Ocon (Fr./Alpine),

10. Lando Norris (V. Brit./McLaren),

11. Daniel Ricciardo (V. Brit./McLaren) všetci + 1 kolo,

12. Lance Stroll (Kan./Aston Martin),

13. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin),

14. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo),

15. Robert Kubica (Poľ./Alfa Romeo),

16. Nicolas Latifi (Kan./Williams) všetci + 2 kolá,

18. Mick Schumacher (Nem./Haas) + 3 kolá



Nedokončili: George Russell (V. Brit./Wiliams) (17.), Juki Cunoda (AlphaTauri), Nikita Mazepin (Rus./Haas)

Zandvoort 5. septembra (TASR) - Domáci pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Holandska, 13. pretekoch seriálu formuly 1. Vrátil sa tak na post lídra šampionátu. Na stupňoch víťazov ho doplnili Mercedesy druhého Brita Lewisa Hamiltona a tretieho Fína Valtteriho Bottasa.Pre 23-ročného Verstappena to bolo šieste víťazstvo v sezóne, 16. v kariére a v priebežnej klasifikácii seriálu sa posunul pred Hamiltona s náskokom troch bodov.Do pretekov neodštartoval Fín Kimi Räikkönen, ktorého vyradilo ochorenie Covid-19 a v tíme Alfa Romeo ho nahradil Poliak Robert Kubica.Preteky F1 sa do Holandska vrátili po 36 rokoch a domáci Verstappen mal veľkú podporu divákov na tribúnach. Na štarte mal najvýhodnejšiu pozíciu, ktorú si bez problémov postrážil. Úvodné kolá nepriniesli dramatické momenty a na pozíciách nenastali zásadné zmeny. Z elitnej dvojice zamieril do boxov ako prvý Hamilton v 21. kole a okamžite ho napodobnil Verstappen. Na 1. mieste sa ocitol Bottas. O desať kôl už bol na čele opäť Verstappen pred Hamiltonom. V 37. kole zaujal Vettel, ktorý sa roztočil v klopenej zákrute, Bottas sa mu dokázal tesne vyhnúť a obaja pokračovali v pretekoch. Verstappen si držal náskok pred Hamiltonom, ktorý v 39. kole druhýkrát zamieril do boxov. V Red Bulle pohotovo zareagovali, Verstappena následne prezuli a Holanďan sa vďaka dostatočnému náskoku stihol vrátiť na líderskú pozíciu. Približne od 60. kola Hamilton doplácal na opotrebovanie pneumatík a to mu znemožnilo záverečný súboj s Verstappenom.V 71. kole odjazdil najrýchlejšie kolo Bottas, Hamilton však následne na to prezul s cieľom získať bod navyše a to sa mu podarilo v poslednom kole. Na Verstappena už v závere nestačil a Holanďan získal 6. sezónne víťazstvo spôsobom štart - cieľ.Max Verstappen, víťaz:Lewis Hamilton, 2. miesto:Valtteri Bottas, 3. miesto: