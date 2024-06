Verstappen vyhral šprint na VC Rakúska pred dvojicou McLarenov

Výsledky šprintu na VC Rakúska:



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull Racing) 26:41,389 min, 2. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +4,616, 3. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +5,348, 4. George Russell (V.Brit./Mercedes) +8,354, 5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +9,989, 6. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) +11,207, 7. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +13,424, 8. Sergio Perez (Mex./Red Bull Racing) +17,409, 9. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +24,067, 10. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +30,175

Spielberg 29. júna (TASR) - Holanďan Max Verstappen zo stajne Red Bull triumfoval v sobotnom šprinte na Veľkej cene Rakúska formuly 1 a zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia. Obhajca titulu predstihol na okruhu v Spielbergu dvojicu McLarenov v kokpitoch s Oscarom Piastrim a Landom Norrisom.Verstappen tak nenašiel premožiteľa ani v treťom šprinte sezóny, predtým vyhral aj v Číne a v Miami. Do hodnotenia MS si pripísal ďalších osem bodov. Na Red Bull Ringu využil pole position na štarte a hoci v piatom kole ho na chvíľu predbehol Norris, napokon nechal všetkých konkurentov za sebou. Druhý Piastri za trojnásobným svetovým šampiónom zaostal o takmer päť sekúnd. Pre problémy na štarte skrátili preteky o jedno kolo, išlo sa celkovo 23."Bolo to pikantné, ale je to dobrý výsledok," reagoval Verstappen do tímového rádia po pretekoch. Celkovo sa v tomto ročníku ide šesť šprintov, boduje v nich prvých osem jazdcov. Tesne za pódiom skončil štvrtý George Russell na Mercedese, piaty bol Carlos Sainz na Ferrari a šiesty ďalší jazdec Mercedesu Lewis Hamilton. V sobotu ešte bola v Rakúsku od 16.00 h na programe kvalifikácia na nedeľné hlavné preteky.