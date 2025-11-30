< sekcia Šport
Verstappen vyhral VC Kataru, o titule sa rozhodne v Abú Zabí
Líder šampionátu Lando Norris obsadil štvrté miesto a nevyužil tak možnosť zaistiť si v predstihu svoj premiérový titul.
Autor TASR,aktualizované
Lusail 30. novembra (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle vyhral nedeľnú VC Kataru na okruhu Lusail. Druhý skončil Austrálčan Oscar Piastri na McLarene a pódium doplnil Španiel Carlos Sainz v službách Williamsu. Líder šampionátu Lando Norris obsadil štvrté miesto a nevyužil tak možnosť zaistiť si v predstihu svoj premiérový titul. O tom sa definitívne rozhodne 7. decembra v Abú Zabí, okrem Norrisa na McLarene sú v boji Verstappen s mankom 12 bodov a Piastri s 16-bodovou stratou.
Verstappen dosiahol jubilejné 70. víťazstvo a siedme v sezóne. Kľúčovou bola strategická chyba McLarenu, ktorý jazdcom nariadil zostať na trati v ôsmom kole po výjazde bezpečnostného vozidla a k svojim mechanikom zamieril naopak Verstappen. V celkovom hodnotení šampionátu stiahol úradujúci majster na Norrisa 13 bodov a poskočil na druhú pozíciu pred Piastriho. Zisk titulu má však Norris stále vo vlastných rukách a v posledných pretekoch sezóny mu s určitosťou stačí tretie miesto. Prekvapením bolo tretie miesto Sainza, keďže okruh nemal tradičnému tímu sedieť.
Preteky spestrilo nariedenie FIA, ktorá na základe bezpečnostných obáv Pirelli nariadila minimálne dve zastávky v boxoch a maximálne 25 kôl na jednej sade pneumatík. Na štarte si udržal Piastri pole position a tretí Verstappen predbehol Norrisa. Austrálčan s Holanďanom tak potvrdili informácie o čistejších štartových pozíciách na ľavej strane gridu. Rozdiely sa začali postupne zväčšovať, no kartami zamiešala nehoda Hülkenberga, ktorá spôsobila výjazd bezpečnostného vozidla. Do boxov tak zamierilo 16 z 19 monopostov, no na trati zostali oba McLareny. Tým vyšiel reštart napriek čerstvejším pneumatikám na Verstappenovom Red Bulle, ktorý však mal z bezpečnostných dôvodov starší motor. McLareny prezúvali v 24. a 25. kole, naspäť sa zaradili na štvrtom a piatom mieste, pričom celé pole prezulo na stredne tvrdú zmes, ktorú mala na štarte aj o titul bojujúca trojica.
Na väčšinu poľa vrátane Verstappena vyšli ďalšie zastávky v boxoch najneskôr v 32. kole a vtedy aj tímy povolali svojich jazdcov. Všetci okrem Bortoleta prezuli podľa očakávania na tvrdú zmes, keďže mala vydržať do konca pretekov. Verstappen sa vrátil na treťom mieste a na čelo sa vrátili McLareny. V 37. kole Norris vyšiel mimo trať a cez rádio žiadal kontrolu podlahy a klznej dosky, pre ktorej tenkosť boli s tímovým kolegom diskvalifikovaný na predošlej VC Las Vegas. Problémy mal aj Piastri a stál už v 42. kole, do vedenia išiel Norris, no Verstappen bol v jeho DRS zóne. Tá bola v Lusail len jedna vzhľadom na motocyklový charakter okruhu, ktorý zároveň komplikoval predbiehanie pre monoposty. V boji o vedenie zaváhal aj Verstappen, no v 44. kole zamieril k mechanikom aj Norris. Po ňom bolo poradie Verstapppen, Piastri, Sainz, Antonelli a Norris. Brit dokázal v predposlednom kole predbehnúť chybujúceho Antonelliho a zmierniť škody. Piastri v závere výrazne sťahoval Verstappena, no na dobehnutie ani triumf to nestačilo. Z hromadných zastávok v boxoch a strategickej chyby McLarenu ťažil aj zo siedmeho miesta štartujúci Sainz. Za piatym Antonellim skončil jeho tímový kolega z Mercedesu Russell a najlepšie umiestnenie od začiatku októbra zaznamenal veterán Alonso na Aston Martine. Štyri body za ôsme miesto bral Leclerc na Ferrari, ktorý ťažil z defektu Hadjara v úplnom závere. Toho smola pomohla aj druhému jazdcovi Racing Bulls Lawsonovi a jeden majstrovský bod bral Cunoda na Red Bulle.
