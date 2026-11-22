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Verstappen vyhral VC Las Vegas, na pódiu aj oba McLareny
Verstappena v 40. kole predbehol Antonelli, ale Holanďan opäť dokázal získať pozíciu lídra pretekov späť.
Autor TASR,aktualizované
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Holandský pretekár Max Verstappen zvíťazil v nedeľnej Veľkej cene Las Vegas šampionátu formuly 1. Jazdec tímu Red Bull si pripísal štvrtý triumf v sezóne, keď finišoval pred pilotmi McLarenu. Druhý skončil Brit Lando Norris a tretí Austrálčan Oscar Piastri.
Verstappen odštartoval z pole position, hoci najrýchlejší v kvalifikácii bol Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Už istý najmladší majster sveta F1 v histórii totiž dostal penalizáciu odsunu piatich miest na štarte pre výmenu motora.
Štart bol pokojný a bez kolízie, ale jazdci na čelných priečkach následne rozpútali súboje, ktoré miešali poradím. Verstappenovi sa nedarilo odpútať od prenasledovateľov, ktorí sa držali za sebou v tesných odstupoch, no držal si prvú pozíciu, aj keď George Russell na Mercedese sa pred neho párkrát nakrátko dostal.
Po kolízii Sergia Pereza z Cadillacu s Rafaelom Camarom z Haasu vyšiel na trať safety car, ktorý ponúkol príležitosť na pit stopy. Po nich sa poradie opäť premiešalo a Lewis Hamilton sa po odpykaní si 10-sekundového trestu za získanie výhody jazdou mimo trate vrátil na bodované priečky. Britský sedemnásobný šampión bojoval aj s tímovým kolegom Charlesom Leclerom a v 38. kole dokonca diváci videli kontakt oboch Ferrari, ktoré však boli schopné pokračovať ďalej. V tomto prípade dostal 10-sekundový trest Leclerc.
Verstappena v 40. kole predbehol Antonelli, ale Holanďan opäť dokázal získať pozíciu lídra pretekov späť. Vyše dve kolá pred koncom sa z hry o prvenstvo vyradil Russell, keď urobil chybu, skončil v bariére a nakoniec obsadil deviate miesto. Pódiovú priečku si napokon neudržal ani Antonelli, pred ktorého sa v poslednom kole dostali obaja jazdci McLarenu. Piastri sa tak radoval z pódiovej priečky, hoci štartoval až zo 17. pozície. Pri stlačenom štartovom poli a častých manévrov sa zapotili všetci, a to aj Verstappen na čele, keďže VC Las Vegas priniesla až 35 zmien na pozícii lídra.
hlasy po pretekoch /zdroj: Nova Sport 5/:
Max Verstappen, víťaz: „Vo Formule 1 som takéto preteky ešte nezažil. Bolo to šialené, surreálne. Zvolili sme dobré nastavenie, ale ľudia sledujú, učia sa a v jeden moment som sa už nedokázal vrátiť na čelo pred štart-cieľovou čiarou. Desať kôl pred koncom som sa preto na to pýtal, ale napokon sme to zvládli. To množstvo súbojov bolo šialené a bolo nemožné odpútať sa od ostatných. Zároveň bolo bláznivé, koľko jazdcov sa držalo za mnou.“
Lando Norris, 2. miesto: „Myslím si, že to mohli byť najchaotickejšie preteky v histórii F1. Vôbec som netušil, čo sa deje a ako to dopadne, či budem bojovať o víťazstvo, alebo skončím posledný. Bolo to náročné, dobre načasovať veci a vrátiť sa dopredu. Bolo dôležité nerobiť chyby, ktoré viacerí jazdci robili. Bol to zábavný deň. Chaotický, ale zábavný. A je to výborný výsledok pre tím.“
Oscar Piastri, 3. miesto: „Hovorí sa, že Las Vegas ja hlavné mesto zábavy a bolo naozaj zábavné byť súčasťou týchto pretekov. Po štarte zo 17. priečky som netušil, ako to pôjde, ale postupoval som vpred celkom rýchlo a jazdci vpredu zostali pokope. Dvojitá zastávka v boxoch nám nevyšla, ale všetci boli blízko seba a bolo to bizarné, byť súčasťou takýchto pretekov. Bolo to náhodné, raz predbehnete niekoho úplne jednoducho a na ďalšej rovinke sa trápite. Šialené preteky, ale som veľmi rád, že som na pódiu.“
Verstappen odštartoval z pole position, hoci najrýchlejší v kvalifikácii bol Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Už istý najmladší majster sveta F1 v histórii totiž dostal penalizáciu odsunu piatich miest na štarte pre výmenu motora.
Štart bol pokojný a bez kolízie, ale jazdci na čelných priečkach následne rozpútali súboje, ktoré miešali poradím. Verstappenovi sa nedarilo odpútať od prenasledovateľov, ktorí sa držali za sebou v tesných odstupoch, no držal si prvú pozíciu, aj keď George Russell na Mercedese sa pred neho párkrát nakrátko dostal.
Po kolízii Sergia Pereza z Cadillacu s Rafaelom Camarom z Haasu vyšiel na trať safety car, ktorý ponúkol príležitosť na pit stopy. Po nich sa poradie opäť premiešalo a Lewis Hamilton sa po odpykaní si 10-sekundového trestu za získanie výhody jazdou mimo trate vrátil na bodované priečky. Britský sedemnásobný šampión bojoval aj s tímovým kolegom Charlesom Leclerom a v 38. kole dokonca diváci videli kontakt oboch Ferrari, ktoré však boli schopné pokračovať ďalej. V tomto prípade dostal 10-sekundový trest Leclerc.
Verstappena v 40. kole predbehol Antonelli, ale Holanďan opäť dokázal získať pozíciu lídra pretekov späť. Vyše dve kolá pred koncom sa z hry o prvenstvo vyradil Russell, keď urobil chybu, skončil v bariére a nakoniec obsadil deviate miesto. Pódiovú priečku si napokon neudržal ani Antonelli, pred ktorého sa v poslednom kole dostali obaja jazdci McLarenu. Piastri sa tak radoval z pódiovej priečky, hoci štartoval až zo 17. pozície. Pri stlačenom štartovom poli a častých manévrov sa zapotili všetci, a to aj Verstappen na čele, keďže VC Las Vegas priniesla až 35 zmien na pozícii lídra.
hlasy po pretekoch /zdroj: Nova Sport 5/:
Max Verstappen, víťaz: „Vo Formule 1 som takéto preteky ešte nezažil. Bolo to šialené, surreálne. Zvolili sme dobré nastavenie, ale ľudia sledujú, učia sa a v jeden moment som sa už nedokázal vrátiť na čelo pred štart-cieľovou čiarou. Desať kôl pred koncom som sa preto na to pýtal, ale napokon sme to zvládli. To množstvo súbojov bolo šialené a bolo nemožné odpútať sa od ostatných. Zároveň bolo bláznivé, koľko jazdcov sa držalo za mnou.“
Lando Norris, 2. miesto: „Myslím si, že to mohli byť najchaotickejšie preteky v histórii F1. Vôbec som netušil, čo sa deje a ako to dopadne, či budem bojovať o víťazstvo, alebo skončím posledný. Bolo to náročné, dobre načasovať veci a vrátiť sa dopredu. Bolo dôležité nerobiť chyby, ktoré viacerí jazdci robili. Bol to zábavný deň. Chaotický, ale zábavný. A je to výborný výsledok pre tím.“
Oscar Piastri, 3. miesto: „Hovorí sa, že Las Vegas ja hlavné mesto zábavy a bolo naozaj zábavné byť súčasťou týchto pretekov. Po štarte zo 17. priečky som netušil, ako to pôjde, ale postupoval som vpred celkom rýchlo a jazdci vpredu zostali pokope. Dvojitá zastávka v boxoch nám nevyšla, ale všetci boli blízko seba a bolo to bizarné, byť súčasťou takýchto pretekov. Bolo to náhodné, raz predbehnete niekoho úplne jednoducho a na ďalšej rovinke sa trápite. Šialené preteky, ale som veľmi rád, že som na pódiu.“
VC Las Vegas (50 kôl po 6,201 km, celkovo: 309,958 km) - výsledky:
1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:27:39,624 h, 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,639 s, 3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +1,529 s, 4. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +2,574, 5. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +2,927, 6. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +7,955, 7. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +12,795, 8. Carlos Sainz ml. (Šp./Williams) +12,938, 9. George Russell (V. Brit./Mercedes) +13,192, 10. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +17,554, 11. Nico Hülkenberg (Nem./Audi) +22,720, 12. Gabriel Bortoleto (Braz./Audi) +28,602, 13. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +28,843, 14. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +36,488, 15. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +36,588, 16. Rafael Camara (Braz./Haas) +47,814, 17. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +68,353, 18. Valtteri Bottas (Fín./Cadillac) +71,673
nedokončili: Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls), Sergio Perez (Mex./Cadillac)
neodštartoval: Alexander Albon (Thaj./Williams)
celkové poradie (po 20 z 23 pretekov)
1. Antonelli 402 b*, 2. Verstappen 304, 3. Hamilton 267, 4. Russell 264, 5. Norris 264, 6. Leclerc 250, 7. Piastri 167, 8. Hadjar 122, 9. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls/Red Bull) 89, 10. Gasly 52, 11. Lindblad 38, 12. Colapinto 35, 13. Bearman 23, 14. Bortoleto 14, 15. Hülkenberg 14, 16. Sainz ml. 11, 17. Esteban Ocon (Fr./Haas) 7, 18. Alonso 7, 19. Albon 5, 20. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) 1, 21. Ryo Hirakawa (Jap./Haas) 1, 22. Stroll, 23. Bottas, 24. Perez, 25. Camara všetci 0
Pohár konštruktérov:
1. Mercedes 666 b**, 2. Ferrari 517, 3. Red Bull 440, 4. McLaren 431, 5. Racing Bulls 114, 6. Alpine 87, 7. Haas 31, 8. Audi 28, 9. Williams 16, 10. Aston Martin 7, 11. Cadillac 0
*istý titul
**istý Pohár konštruktérov
1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:27:39,624 h, 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,639 s, 3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +1,529 s, 4. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +2,574, 5. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +2,927, 6. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +7,955, 7. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +12,795, 8. Carlos Sainz ml. (Šp./Williams) +12,938, 9. George Russell (V. Brit./Mercedes) +13,192, 10. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +17,554, 11. Nico Hülkenberg (Nem./Audi) +22,720, 12. Gabriel Bortoleto (Braz./Audi) +28,602, 13. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +28,843, 14. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +36,488, 15. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +36,588, 16. Rafael Camara (Braz./Haas) +47,814, 17. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +68,353, 18. Valtteri Bottas (Fín./Cadillac) +71,673
nedokončili: Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls), Sergio Perez (Mex./Cadillac)
neodštartoval: Alexander Albon (Thaj./Williams)
celkové poradie (po 20 z 23 pretekov)
1. Antonelli 402 b*, 2. Verstappen 304, 3. Hamilton 267, 4. Russell 264, 5. Norris 264, 6. Leclerc 250, 7. Piastri 167, 8. Hadjar 122, 9. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls/Red Bull) 89, 10. Gasly 52, 11. Lindblad 38, 12. Colapinto 35, 13. Bearman 23, 14. Bortoleto 14, 15. Hülkenberg 14, 16. Sainz ml. 11, 17. Esteban Ocon (Fr./Haas) 7, 18. Alonso 7, 19. Albon 5, 20. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) 1, 21. Ryo Hirakawa (Jap./Haas) 1, 22. Stroll, 23. Bottas, 24. Perez, 25. Camara všetci 0
Pohár konštruktérov:
1. Mercedes 666 b**, 2. Ferrari 517, 3. Red Bull 440, 4. McLaren 431, 5. Racing Bulls 114, 6. Alpine 87, 7. Haas 31, 8. Audi 28, 9. Williams 16, 10. Aston Martin 7, 11. Cadillac 0
*istý titul
**istý Pohár konštruktérov