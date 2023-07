Verstappen vyhral VC Veľkej Británie, slávil šiesty triumf za sebou

hlasy (zdroj: Sport 2):



Max Verstappen, víťaz: "Mal som zlý štart, musíme sa na to pozrieť. Lando (Norris) bol rýchly, držal sa ma a nevedel som sa ho zbaviť. Na konci už mäkké pneumatiky nefungovali, ale som šťastný z tohto víťazstva."



Lando Norris, 2. miesto: "Je to úplne šialené. Bola to drina, zvlášť na tvrdých pneumatikách. Snažil som sa čo najdlhšie držať Maxa. Som druhý a je to super. Škoda Oscara (Piastriho), mohli sme mať dvojité pódium."



Lewis Hamilton, 3. miesto: "Je pre mňa veľká česť reprezentovať túto krajinu. Vďaka energii od divákov som sa dnes dokázal dostať na pódium. Gratulujem celému tímu, predsa len je tretie miesto dobrý výsledok, keďže som štartoval zo siedmeho. Gratulujem aj Landovi a môjmu bývalému tímu McLarenu k výbornému výsledku. Boli veľmi rýchli."

VC Veľkej Británie (52 kôl, 1 kolo: 5,891 km, celkovo: 306,2 km):

1. Max Verstappen (Hol./Red Bull), 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +3,798 s, 3. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes), 4. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +7,776, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +11,206, 6. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +12,882, 7. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +17,193, 8. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +17,878, 9. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +18,689, 10. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +19,448, 11. Logan Sargeant (USA/Williams) +23,632, 12. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +25,830, 13. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +26,663, 14. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +27,483, 15. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo) +29,820, 16. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri) +31,225, 17. Nyck De Vries (Hol./AlphaTauri) +33,128



nedokončili: Esteban Ocon (Fr./Alpine), Kevin Magnussen (Dán./Haas), Pierre Gasly (Fr./Alpine)

Priebežné poradie (po 10 z 22 pretekov):



1. Verstappen 255 bodov, 2. Perez 156, 3. Alonso 137, 4. Hamilton 121, 5. Sainz 83, 6. Russell 82, 7. Leclerc 74, 8. Stroll 44, 9. Norris 42, 10. Ocon 31, 11. Piastri 17, 12. Gasly 16, 13. Albon 11, 14. Hülkenberg 9, 15. Bottas 5, 16. Čou 4, 17. Cunoda 2, 18. Magnussen 2, 19. Sargeant 0, 20. De Vries 0



Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 411 bodov, 2. Mercedes 203, 3. Aston Martin 181, 4. Ferrari 157, 5. McLaren 59, 6. Alpine 47, 7. Williams 11, 8. Haas 11, 9. Alfa Romeo 9, 10. Alphatauri 2

Silverstone 9. júla (TASR) - Holandský jazdec Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Veľkej Británie, desiatych pretekoch seriálu MS F1. Šiestym triumfom za sebou a ôsmym v sezóne potvrdil svoju pozíciu suverénneho lídra šampionátu, v ktorom má už 99-bodový náskok. Za ním prišli do cieľa domáci Briti Lando Norris na McLarene a Lewis Hamilton z Mercedesu.Pre Verstappena to bolo 43. víťazstvo v kariére, no prvé v Silverstone. Ani na desiatom podujatí ročníka sa neskončila víťazná séria tímu Red Bull, ktorý mal víťaza vo všetkých doterajších pretekoch sezóny - popri ôsmich prvenstvách Verstappena vybojoval ostatné dve jeho tímový kolega Sergio Perez. Holanďan získal v Silverstone aj bod navyše za najrýchlejšie kolo.Pre Norrisa je 2. miesto najlepší výsledok v sezóne a nadviazal ním na 4. priečku z uplynulých pretekov v Rakúsku. Zároveň vyrovnal svoje osobné maximum, ktorým bolo 2. miesto z VC Talianska v roku 2021.Formulový víkend prilákal na okruh Silverstone 480-tisíc divákov a veľká časť z nich nadšením burácala po úvodných metroch. Domáci Norris, ktorý štartoval z 2. miesta, sa vydareným štartom dostal cez víťaza kvalifikácie Verstappena. Na vydarenú kvalifikáciu tímu McLaren nadviazal Piastri, ktorý si napriek snahe Leclerca udržal po štarte 3. miesto. Norris bol na čele do 5. kola, v ktorom Verstappen využil systém DRS.V 8. kole šiel do boxov Hülkenberg, aby získal nové predné krídlo po kontakte s Perezom. Do 19. kola sa Leclerc držal na 4. mieste pred Russellom, no zamieril do boxov pre tvrdé zmesi a na trať sa vrátil na 12. mieste. V polovici pretekov bol na čele Verstappen približne s 5-sekundovým náskokom na Norrisa a Piastriho z McLarenu. Z elitnej trojky prezul ako prvý Piastri, ktorý dostal v 30. kole tvrdé zmesi a po návrate na trať bol šiesty. Ešte pred ním prezul Russell, ktorý sa zaradil za Leclerca na 10. miesto, no trvalo mu iba jedno kolo, kým sa dostal pred Monačana.V 33. kole zlyhala pohonná jednotka Magnussena, z monopostu Haasu sa dymilo a objavili sa aj menšie plamene. Safety car viacerí využili na prezutie. Leclerc po 12 kolách vrátil tvrdé zmesi a obul stredne tvrdé. Z prítomnosti bezpečnostného vozidla vyťažil Hamilton, ktorý po prezutí sa dostal na 3. miesto pred Piastriho. Safety car opustil trať po šiestich kolách. Po reštarte pútala najviac pozornosti snaha Hamiltona o 2. priečku, no Norris predviedol úspešnú defenzívu. V 44. kole zažil nepríjemné momenty Sainz, keď ho v priebehu troch zákrut predbehli Perez, Albon a aj tímový kolega Leclerc a prepadol sa zo 7. miesta na 10. Krátko na to si Sainz dvakrát vymenil pozíciu s Gaslym, toho však následne zastavil defekt a preteky sa pre neho skončili. Verstappen si na prvom mieste držal trojsekundový náskok na Norrisa, ktorý si zároveň udržal dostatočný odstup od Hamiltona.Ďalšie preteky sezóny MS F1 sú na programe v nedeľu 23. júla v Maďarsku.