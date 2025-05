Verstappen vynechal mediálny deň na VC Miami pre prírastok do rodiny

Miami 2. mája (TASR) - Úradujúci šampión F1 Holanďan Max Verstappen vynechal štvrtkový mediálny deň pred Veľkou cenou Miami, šiesteho podujatia tohtoročného šampionátu. Dôvodom je očakávaný prírastok do jeho rodiny.



Štvornásobný majster sveta dostal povolenie od svojho tímu Red Bullu a taktiež od Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) k neskoršiemu príchodu do dejiska VC a tiež vynechania obvyklých mediálnych povinností.



Verstappen očakáva so svojou partnerkou Kelly Piquetovou prvé dieťa. Podľa všetkého absolvuje kompletný program a povinnosti počas víkendovej Veľkej ceny Miami. Informáciu priniesol portál motorsport.com.