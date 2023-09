Verstappen vytvoril nový rekord desiatym víťazstvom v sérii

VC Talianska (51 kôl, 1 kolo: 5,793 km, celkovo: 306,7 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull),

2. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +6,064 s,

3. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +11,193,

4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +11,377,

5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +23,038,

6. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +42,679,

7. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +45,106,

8. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +45,212,

9. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +46,294,

10. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1:04,056 min.,

11. Liam Lawson (N. Zél./AlphaTauri) +1:10,638 min.,

12. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +1:13,074,

13. Logan Sargeant (USA/Williams) +1:18,557,

14. Kuan-jü Čou (Čína/Alfa Romeo) +1:21,387,

15. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:22,510,

16. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:27,266,

17. Nico Hülkenberg (Nem./Haas),

18. Kevin Magnussen (Dán./Haas) obaja + 1 kolo



nedokončili:

Juki Cunoda (Jap./AlphaTauri),

Esteban Ocon (Fr./Alpine)



priebežné poradie (po 14 z 22 pretekov):

1. Verstappen 364 bodov,

2. Perez 219,

3. Alonso 170,

4. Hamilton 164,

5. Sainz 117,

6. Leclerc 111,

7. Russell 109,

8. Norris 79,

9. Stroll 47,

10. Gasly 37,

11. Piastri 36,

12. Ocon 36,

13. Albon 21,

14. Hülkenberg 9,

15. Bottas 6,

16. Čou 4,

17. Cunoda 3,

18. Magnussen 2,

19. Sargeant 0,

20. De Vries 0,

21. Lawson 0,

22. Ricciardo 0



Pohár konštruktérov:

1. Red Bull 583 bodov,

2. Mercedes 273,

3. Ferrari 228,

4. Aston Martin 217,

5. McLaren 115,

6. Alpine 73,

7. Williams 21,

8. Haas 11,

9. Alfa Romeo 10,

10. Alphatauri 3



Monza 3. septembra (TASR) - Holandský jazdec Max Verstappen zaznamenal desiate víťazstvo v sérii, čím vytvoril nový rekord v seriáli formuly 1. Na nedeľnej Veľkej cene Talianska, štrnástom podujatí šampionátu, triumfoval pred tímovým kolegom Mexičanom Sergiom Perezom, tretí skončil Španiel Carlos Sainz na Ferrari.Verstappen potvrdil aj na okruhu v Monze sezónnu dominanciu a po štarte z 2. miesta napokon dosiahol už 12. víťazstvo v sezóne a 47. v kariére. Suverénny líder priebežného poradia prekonal desiatym triumfom po sebe doterajší rekord Sebastiana Vettela z roku 2013. Aj po VC Talianska naďalej platí, že v prebiehajúcej sezóne víťazí iba tím Red Bull, keďže ostatné dve víťazstvá si pripísal Perez.Štart pretekov sa posunul o vyše 20 minút, keďže Cunoda mal problémy už v zahrievacom kole, monopost odstavil mimo trate a trvalo pomerne dlho, kým sa dostal do bezpečia. Do pretekov napokon ani neodštartoval. Štart sa napokon posunul o 23 minút a pretekári absolvovali o dve súťažné kolá menej - 51. Sainz zvládol úvodné zákruty a udržal si prvé miesto. V 6. kole sa druhý Verstappen prvýkrát pokúsil predbehnúť Sainza, ale neúspešne a takmer došlo k ich kontaktu v šikane. Vyšlo mu to až v 15. kole, keď vyťažil z lepšieho výjazdu zo zákruty aj rýchlosti. Španiel následne začal výrazne strácať, išiel do boxov po čerstvé pneumatiky a po návrate sa zaradil na 9. miesto. Nasledovali ho aj ďalší jazdci vrátane Verstappena. Líderskú pozíciu si nakrátko užil Piastri pred Hamiltonom, ktorého Verstappen stihol predbehnúť ešte na trati. Russell dostal päťsekundový trest za skrátenie trate prejazdom šikanou. Tímoví kolegovia Norris s Piastrim zaujali kontaktom v súboji, no bez zásadného poškodenia. Za Verstappenom jazdil Sainz a o tretie miesto niekoľko kôl súperili Perez s Leclercom. Mexičan napriek defenzívnej snahe Leclerca napokon uspel a zacielil na Sainza. V 41. kole Hamilton vytlačil Piastriho a päťsekundová penalizácia ho stála niekoľko miest. Austrálčan musel ísť do boxov pre nové krídlo. Krátko na to sa Perez dostal na druhé miesto za Verstappena a za ním sa začal odohrávať interný súboj o 3. miesto medzi jazdcami Ferrari. Štvrtý Leclerc to skúsil v poslednom kole, no prebrzdil zákrutu a takmer došlo ku kolízii. Spokojnejší bol napokon Sainz, ktorý na pódiu doplnil Red Bully.Do konca šampionátu ostáva ešte deväť podujatí, nasledujúce je na programe v nedeľu 17. septembra v Singapure.Carlos Sainz, 3. miesto: "