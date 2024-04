Verstappen získal pole positon aj na Suzuke, napodobnil Hamiltona

výsledky kvalifikácie na VC Japonska F1:



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:28,197 min,

2. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +0,066 s,

3. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,292,

4. Carlos Sainz Jr. (Šp./Ferrari) +0,485,

5. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +0,489,

6. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +0,563,

7. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +0,569,

8. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,589,

9. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,811,

10. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +1,216

Suzuka 6. apríla (TASR) - Trojnásobný majster sveta Max Verstappen získal pole position na Veľkej cene Japonska šampionátu F1. Holandský jazdec Red Bullu predstihol na okruhu Suzuka svojho tímového kolegu Sergia Pereza z Mexika o 66 tisícin sekundy, Brit Lando Norris na McLarene zaostal o 0,292 s. Verstappen bol najrýchlejší v kvalifikácii v úvodných štyroch pretekoch sezóny, čo sa naposledy podarilo Lewisovi Hamiltonovi v roku 2015.K Holanďanovi sa výraznejšie priblížil len Perez, no už pred záverečným pokusom holandského pilota bolo jasné, že mu pole position zostane. Jeho tímový kolega bol v závere tretí a zvládol súboj na diaľku s Norrisom. Kvalifikácia vyšla pomerne dobre Hamiltonovi (Mercedes) a Carlosovi Sainzovi na Ferrari, ktorí výrazne predstihli svojich tímových kolegov Georga Russella a Charlesa Leclerca. To isté sa podarilo aj domácemu Jukimu Cunodovi z tímu Racing Bulls, ktorý sa na rozdiel od kolegu Daniela Ricciarda dostal do Q3. Od skúseného Austrálčana sa pred sezónou očakávala lepšia forma, zatiaľ je na rozdiel od Cunodu bez bodov a Japonec ho navyše zdolal vo všetkých štyroch kvalifikáciách. Citeľné zlepšenie zaznamenal Alpine – Esteban Ocon postúpil do Q2 ako prvý továrenský Renault v prebiehajúcom ročníku.uviedol Verstappen, ktorý získal 36. pole position v kariére, pre F1 TV.