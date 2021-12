Verstappen získal premiérový titul majstra sveta

Na snímke Holanďan Max Verstappen na monoposte Red Bull víťazí v rozhodujúcich pretekoch sezóny 2021 v Abú Zabí pred svojím najväčším rivalom Britom Lewisom Hamiltonom, ktorému nedoprial rekordný 8. titul v Spojených arabských emirátoch v nedeľu 12. decembra 2021. Foto: TASR/AP

VC Brazílie (58 kôl, 1 kolo: 5,281 km, celkovo: 306,2 km):

1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:30,17,345,

2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +2,256 s,

3. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +5,173,

4. Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri) +5,692,

5. Pierre Gasly (V. Brit./Alpha Tauri) +6,531,

6. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +7,463,

7. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +59,200,

8. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +1:01,708 min.,

9. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +1:04,026,

10. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1:06:057,

11. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin) +1:07,527,

12. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren),

13. Lance Stroll (Kan./Aston Martin),

14. Mick Schumacher (Nem./Haas) všetci + 1 kolo



nedokončili:

Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo),

George Russell (V. Brit./Williams),

Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo),

Sergio Pérez (Mex./Red Bull),

Nicholas Latifi (Kan./Williams)



neodštartoval:

Nikita Mazepin (Rus./Haas)

Profil majstra sveta Maxa Verstappena

dátum a miesto narodenia: 30. septembra 1997 v Hasselte, Belgicko

Výška: 181 cm

Hmotnosť: 72

Webová stránka: http://www.verstappen.com

Tímy v F1: Scuderia Toro Rosso (2014-2016), Red Bull Racing (od 2016)

Najväčšie úspechy: majster sveta automobilov F1 - 2021

Prvý štart v F1: 15. marca 2015 v tíme Scuderia Toro Rosso na na VC Rakúska

Prvé víťazstvo v F1: 15. mája 2016 na VC Španielska

Umiestnenia Maxa Verstappena v šampionáte F1:

2015: 12.

2016: 5.

2017: 6.

2018: 4.

2019: 3.

2020: 3.

2021: 1.

Prehľad majstrov sveta od roku 1950

1950 – Nino Farina (Tal./Alfa Romeo)

1951 – Juan Manuel Fangio (Arg./Alfa Romeo)

1952 – Alberto Ascari (Tal./Ferrari)

1953 – Alberto Ascari (Tal./Ferrari)

1954 – Juan Manuel Fangio (Arg./Maserati, Mercedes)

1955 – Juan Manuel Fangio (Arg./Mercedes)

1956 – Juan Manuel Fangio (Arg./Ferrari)

1957 – Juan Manuel Fangio (Arg./Maserati)

1958 – Mike Hawthorn (V.Brit./Ferrari)

1959 – Jack Brabham (Austr./Cooper)

1960 – Jack Brabham (Austr./Cooper)

1961 – Phil Hill (USA/Ferrari)

1962 – Graham Hill (V.Brit./BRM)

1963 – Jim Clark (V.Brit./Lotus)

1964 – John Surtees (V.Brit./Ferrari)

1965 – Jim Clark (V.Brit./Lotus)

1966 – Jack Brabham (Austr./Brabham)

1967 – Denny Hulme (Austr./Brabham)

1968 – Graham Hill (V.Brit./Lotus)

1969 – Jackie Stewart (V.Brit./Matra)

1970 – Jochen Rindt (Rak./Lotus)

1971 – Jackie Stewart (V.Brit./Tyrrell)

1972 – Emerson Fittipaldi (Braz./Lotus)

1973 – Jackie Stewart (V.Brit./Tyrrell)

1974 – Emerson Fittipaldi (Braz./McLaren)

1975 – Niki Lauda (Rak./Ferrari)

1976 – James Hunt (V.Brit./McLaren)

1977 – Niki Lauda (Rak./Ferrari)

1978 – Mario Andretti (USA/Lotus)

1979 – Jody Scheckter (JAR/Ferrari)

1980 – Alan Jones (Austr./Williams)

1981 – Nelson Piquet (Braz./Brabham)

1982 – Keke Rosberg (Fín./Williams)

1983 – Nelson Piquet (Braz./Brabham)

1984 – Niki Lauda (Rak./McLaren)

1985 – Alain Prost (Fr./McLaren)

1986 – Alain Prost (Fr./McLaren)

1987 – Nelson Piquet (Braz./Williams)

1988 – Ayrton Senna (Braz./McLaren)

1989 – Alain Prost (Fr./McLaren)

1990 – Ayrton Senna (Braz./McLaren)

1991 – Ayrton Senna (Braz./McLaren)

1992 – Nigel Mansell (V.Brit./Williams)

1993 – Alain Prost (Fr./Williams)

1994 – Michael Schumacher (Nem./Benetton)

1995 – Michael Schumacher (Nem./Benetton)

1996 – Damon Hill (V.Brit./Williams)

1997 – Jacques Villeneuve (Kan./Williams)

1998 – Mika Häkkinen (Fín./McLaren)

1999 – Mika Häkkinen (Fín./McLaren)

2000 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)

2001 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)

2002 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)

2003 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)

2004 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)

2005 – Fernando Alonso (Šp./Renault)

2006 – Fernando Alonso (Šp./Renault)

2007 – Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari)

2008 – Lewis Hamilton (V.Brit./McLaren)

2009 – Jenson Button (V.Brit./Brawn GP)

2010 – Sebastian Vettel (Nem./Red Bull Racing)

2011 – Sebastian Vettel (Nem./Red Bull Racing)

2012 – Sebastian Vettel (Nem./Red Bull Racing)

2013 – Sebastian Vettel (Nem./Red Bull Racing)

2014 – Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)

2015 – Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)

2016 – Nico Rosberg (Nem./Mercedes)

2017 – Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)

2019 - Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)

2020 - Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)

2021 - Max Verstappen (Hol./Red Bull)

Prehľad majstrov sveta podľa počtu titulov

7 – Michael Schumacher (Nem./1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

7 – Lewis Hamilton (V.Brit./2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

5 – Juan-Manuel Fangio (Arg./1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

4 – Alain Prost (Fr./1985, 1986, 1989, 1993)

4 – Sebastian Vettel (Nem./2010, 2011, 2012, 2013)

3 – Jack Brabham (Austr./1959, 1960, 1966)

3 – Niki Lauda (Rak./1975, 1977, 1984)

3 – Nelson Piquet (Braz./1981, 1983, 1987)

3 – Ayrton Senna (Braz./1988, 1990, 1991)

2 – Alberto Ascari (Tal./1952, 1953)

2 – Graham Hill (V.Brit./1962, 1968)

2 – Jim Clark (V.Brit./1963, 1965)

2 – Emerson Fittipaldi (Braz./1972, 1974)

2 – Mika Häkkinen (Fín./1998, 1999)

2 – Fernando Alonso (Šp./2005, 2006)

1 – Nico Rosberg (Nem./2016)

1 – Max Verstappen (Hol./2021)

Prehľad víťazov Veľkých cien v sezóne 2021

1. VC Bahrajnu: Lewis Hamilton

2. VC Emilia Romagna (Tal.): Max Verstappen

3. VC Portugalska: Lewis Hamilton

4. VC Španielska: Lewis Hamilton

5. VC Monaka: Max Verstappen

6. VC Azerbajdžanu: Sergio Pérez

7. VC Francúzska: Max Verstappen

8. VC Štajerska (Rak.): Max Verstappen

9. VC Rakúska: Max Verstappen

10. VC Veľkej Británie: Lewis Hamilton

11. VC Maďarska: Esteban Ocon

12. VC Belgicka: Max Verstappen

13. VC Holandska: Max Verstappen

14. VC Talianska: Daniel Ricciardo

15. VC Ruska: Lewis Hamilton

16. VC Turecka: Valtteri Bottas

17. VC USA: Max Verstappen

18. VC Mexika: Max Verstappen

19. VC Sao Paula (Braz.): Lewis Hamilton

20. VC Kataru: Lewis Hamilton

21. VC Saudskej Arábie: Lewis Hamilton

22. VC Abú Zabí (SAE): Max Verstappen

Abú Zabí 12. decembra (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull získal svoj prvý titul majstra sveta v F1. V rozhodujúcich pretekoch sezóny 2021 v Abú Zabí triumfoval po dráme pred svojím najväčším rivalom Briton Lewisom Hamiltonom z Mercedesu, ktorého predstihol v poslednom kole a nedoprial mu rekordný 8. titul. Tretí finišoval Španiel Carlos Sainz na Ferrari.Hamiltonov tím Mercedes získal ôsmy triumf po sebe v Pohári konštruktérov. V historickom poradí sa vyrovnal McLarenu. Viac triumfov majú iba Williams (9) a Ferrari (16).Verstappen a Hamilton mali pred pretekmi zhodne 369,5 bodov. Iba druhýkrát v histórii sa stalo, že by prvý a druhý pretekár priebežného poradia išli do záverečného podujatia sezóny s vyrovnaným počtom bodov. Prvý takýto prípad nastal v roku 1974, keď napokon Brazílčan Emerson Fittipaldi triumfoval pred Švajčiarom Clayom Regazzonim.Verstappen veľmi zle odštartoval zo svojej 10. pole position v sezóne. Hamilton sa pred neho dostal ešte pred prvou zákrutou, no Holanďan sa držal v tesnom závese. Ešte v prvom kole Verstappen zaútočil na Hamiltona v ľavotočivej zákrute, v ktorej Brita po kontakte vytlačil z trate, no ten si udržal prvú priečku. Štart vyšiel aj Pérezovi, ktorý čisto nenechal priestor Norrisovi a posunul sa na 3. miesto. Hamilton postupne zvyšoval náskok, jeho súper, ktorý odštartoval na mäkkej zmesi, zaostával aj pre problémy so zadnými pneumatikami. Prezul ich v 14. kole, vrátil sa za štvrtého Norrisa. V Mercedese okamžite zareagovali, rýchlu zastávku mal aj Hamilton, ktorý sa vďaka výraznému náskoku vrátil na trať za priebežne prvého Péreza. Dostal sa cez neho až v 21. kole po tom, čo s Mexičanom absolvoval niekoľko tesných súbojov v zákrutách.Verstappen, ktorý dovtedy strácal 8 sekúnd, sa vďaka tomu dotiahol na Hamiltona, ktorý sa výrazne zdržal súbojmi s Pérezom. V 27. kole vyšiel do štrku Räikkönen, prišiel do boxov, ale na trať sa už nevrátil. Pre majstra sveta z roku 2007 išlo o neželanú rozlúčku s kariérou. V rovnakom kole odstúpil aj George Russell, ktorého zradila prevodovka. Rozlúčka s F1 a tímom Alfa Romeo nevyšla ani Antoniovi Giovinazzimu, ktorý pre technický problém odstúpil v 36. kole. Virtuálny safety car priniesol druhú návštevu boxov v podaní Verstappena. Po nej sa síce zvýšila strata na Hamiltona, no Holanďan z neho postupne ukrajoval. Jeho strata sa však ukázala ako príliš veľká. Záver pretekov zdramatizoval Latifi, ktorý v 53. kole narazil do bariéry. Na trať prišlo bezpečnostné vozidlo, Verstappen aj Pérez okamžite prezuli pneumatiky. Pre Péreza sa krátko na to preteky skončili, keď zamieril do boxov a odstavil monopost. Safety car opustil trať v 59. kole. Verstappenovi ostalo jedno kolo na to, aby Hamiltona predbehol a podarilo sa mu to. V závere si už premiérový titul nenechal vziať.(zdroj: Sport 2):, víťaz a nový majster sveta:, 2. miesto:, 3. miesto: