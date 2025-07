Verstappen zostane v Red Bulle aj v roku 2026, tvrdí Helmut Marko

Berlín 29. júla (TASR) - Štvornásobný majster sveta v pretekoch F1 Holanďan Max Verstappen by mal zostať v Red Bulle aj v roku 2026. V rozhovore pre televíziu RTL to uviedol tímový poradca Helmut Marko.



„Áno, môžem potvrdiť, že Max bude aj v roku 2026 jazdiť v monoposte Red Bull," povedal Marko. V uplynulých týždňoch sa v kuloároch špekulovalo o Verstappenovom možnom odchode do stajne Mercedes.



S Red Bullom má platný kontrakt až do roku 2028, v tejto sezóne sa mu však zatiaľ nedarí podľa predstáv. V Pohári jazdcov je na treťom mieste za Austrálčanom Oscarom Piastrim a Britom Landom Norrisom.