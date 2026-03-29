Verstappen zvažuje, že po sezóne skončí v prestížnom seriáli
V uplynulých štyroch rokoch stál v Suzuke na najvyššom stupienku.
Autor TASR
Suzuka 29. marca (TASR) - Holandský automobilový jazdec Max Verstappen zvažuje, že po sezóne ukončí svoje pôsobenie v F1. Štvornásobný majster sveta to uviedol po nedeľňajšej Veľkej cene Japonska, v ktorej skončil na ôsmom mieste. V uplynulých štyroch rokoch stál v Suzuke na najvyššom stupienku.
„Efjednotka mi v tejto sezóne prináša čoraz menej radosti. Po zavedení nových pravidiel si kladiem otázku, či to všetko ešte vôbec má zmysel a či nie je lepšie byť doma s mojou rodinou a priateľmi. Možno si poviete, že za tie peniaze to stojí, pre mňa je však prvoradá vášeň k tomuto športu a tá sa pomaly vytráca," uviedol frustrovaný Verstappen pre akreditované médiá.
„Efjednotka mi v tejto sezóne prináša čoraz menej radosti. Po zavedení nových pravidiel si kladiem otázku, či to všetko ešte vôbec má zmysel a či nie je lepšie byť doma s mojou rodinou a priateľmi. Možno si poviete, že za tie peniaze to stojí, pre mňa je však prvoradá vášeň k tomuto športu a tá sa pomaly vytráca," uviedol frustrovaný Verstappen pre akreditované médiá.