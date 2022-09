Verstappen zvíťazil na domácej VC Holandska

VC Holandska (72 kôl, 1 kolo: 4,259 km, spolu: 306,6 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull), 2. George Russell (V. Brit./Mercedes) +4,071 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +10,929, 4. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +13,016, 5. Sergio Pérez (Mex/Red Bull) +18,168, 6. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +18,754, 7. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +19,306, 8. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +20,916, 9. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +21,117, 10. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +22,459, 11. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) +27,009, 12. Alexander Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +30,390, 13. Mick Schumacher (Nem./Haas) +32,995, 14. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin) +36,007, 15. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +36,869 16. Kuan-jü Čou (Čína/Alfa Romeo) +37,320, 17. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) +37,764, 18. Nicholas Latifi (Kan./Williams).



Nedokončili: Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri), Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo)

Zandvoort 4. septembra (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Holandska, 15. pretekoch seriálu F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa Brit George Russell na Mercedese, tretí finišoval Charles Leclerc na Ferrari.Pre 24-ročného Verstappena to bolo štvrté víťazstvo po sebe, celkovo desiate v sezóne a tridsiate v kariére. Zvýšil ním svoj náskok na čele celkového poradia na 109 bodov pred tímovým kolegom Sergiom Pérezom a priblížil sa k obhajobe titulu. Do konca sezóny 2022 zostáva ešte sedem pretekov. Nasledujúce sú na programe v nedeľu 11. septembra v talianskej Monze.Víťaz kvalifikácie Verstappen si na štarte postrážil prvú priečku. Úvod pretekov sa zaobišiel bez dramatických momentov a nedošlo k zásadným kontaktom. Magnussen sa v 2. kole neudržal na trati, vyšiel na trávu a jemne vrazil do bariéry, ale svoj monopost nepoškodil a pokračoval v pretekoch. Verstappen si s dostatočným náskokom držal prvú priečku a súboje zvádzali pretekári za ním. V 15. kole prezul Sainz, ktorý jazdil na tretej priečke, no mechanici ho zdržali vyše 12 sekúnd a na trať sa vrátil až za desiateho Bottasa. Cunoda v 44. kole odstavil svoj monopost pre zle pripevnenú pneumatiku, napokon ho síce vrátil na trať, ale krátko po návšteve boxov v pretekoch skončil pre problém s diferenciálom. V 55. kole sa preteky po technických problémoch skončili aj pre Bottasa a virtuálny safety car ponúkol možnosť na prezutie viacerým pretekárom. Verstappen prezul, na trať sa vrátil za Mercedesy Hamiltona a Russella. Verstappen si dal pozor na reštart pretekov, do ktorého išiel z druhej pozície za Hamiltonom. Ten však na rovinke prehral rýchlostný súboj a následne stratil pozíciu aj po súbojoch s Russellom a Leclercom. Toto poradie sa už do konca pretekov nezmenilo a Verstappen triumfom pred domácim publikom nadviazal na vlaňajšie víťazstvo. Víťaz napokon získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo.