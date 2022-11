Rekordný Verstappen vybojoval na záver v Abú Zabí 15. víťazstvo

hlasy (zdroj: Sport 2):



Max Verstappen, víťaz: "Je úžasné, čo sme v tejto sezóne dokázali. Nebude to jednoduché zopakovať, ale spravíme pre to maximum. Dnes to bolo o manažmente a správnej stratégii. Vyšlo mi to dobre, no škoda, že nie aj Sergiovi."



Charles Leclerc, 2. miesto: "Napriek chorobe som išiel na 110 percent od prvého do posledného kola. Vedeli sme, že Péreza môžeme zdolať iba inou stratégiou než mal Red Bull. Stále máme čo zlepšovať. Stratégiu, pretekové tempo aj ďalšie veci."



Sergio Pérez, 3. miesto: "Je to tak, ako to je. Dal som do toho všetko, žiaľ, nevyšlo to. Verím, že o rok sa vrátime silnejší."

VC Abú Zabí (58 kôl, 1 kolo: 5,281 km, spolu: 306,2 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull)

2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +8,771

3. Sergio Pérez (Mex/Red Bull) +10,093

4. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +24,892

5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +35,888

6. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +56,234

7. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +57,240

8. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:16,931 min.

9. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) +1:23,268

10. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin) +1:23,898

11. Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri) +1:29,371

12. Mick Schumacher (Nem./Haas)

13. Kuan-jü Čou (Čína/Alfa Romeo)

14. Kevin Magnussen (Dán./Haas)

15. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri)

16. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo)

17. Alexander Albon (Thaj./V. Brit./Williams) nedokončili: Fernando Alonso (Šp./Alpine), Nicholas Latifi (Kan./Williams), Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes)



Konečné poradie jazdcov sezóny 2022 (po 22 z 22 pretekov):

1. Max Verstappen 454 bodov*

2. Charles Leclerc 308

3. Sergio Pérez 305

4. George Russell 275

5. Carlos Sainz 246

6. Lewis Hamilton 240

7. Lando Norris 122

8. Esteban Ocon 92

9. Fernando Alonso 81

10. Valtteri Bottas 49

11. Daniel Ricciardo 37

12. Sebastian Vettel 37

13. Kevin Magnussen 25

14. Pierre Gasly 23

15. Lance Stroll 18

16. Mick Schumacher 12

17. Júki Cunoda 12

18. Kuan-jü Čou 6

19. Alexander Albon 4

20. Nicholas Latifi 2

21. Nyck De Vries (Hol./Williams) 2

22. Nico Hülkenberg (Nem./Aston Martin) 0



Konečné poradie Pohára konštruktérov:



1. Red Bull 759 bodov*

2. Ferrari 554

3. Mercedes 515

4. Alpine 173

5. McLaren 159

6. Alfa Romeo 55

7. Aston Martin 55

8. Haas 37

9. AlphaTauri 35, 10. Williams



*-víťaz

Abú Zabí 20. novembra (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Abú Zabí, záverečných 22. pretekoch sezóny F1. Rekordným 15. triumfom v ročníku spečatil druhý titul kariéry, ktorý si v predstihu zabezpečil už pred vyše mesiacom na VC Japonska. V Abú Zabí finišoval na druhom mieste Monačan Charles Leclerc, keď v priamom súboji o druhú priečku v pretekoch aj v celkovom poradí zdolal Mexičana Sergia Péreza z Red Bullu.Pre 25-ročného Vestappena to bolo 35. víťazstvo a 77. pódiové umiestnenie v kariére. Už pred pretekmi bol istý aj víťaz Pohára konštruktérov, ktorým sa takisto v predstihu stal Red Bull, keď po ôsmich rokoch ukončil panovanie Mercedesu. Zatiaľ čo majster sezóny 2022 bol už známy, zaujímavý súboj o konečné 2. miesto sa očakával medzi Pérezom a Leclercom, keďže obaja mali na konte po 290 bodov.Preteky v Abú Zabí boli posledné v kariére 35-ročného Nemca Sebastiana Vettela z tímu Aston Martin. Držiteľ štyroch majstrovských titulov (2010-2013) odštartoval z 9. pozície a finišoval na 10. priečke. Kariéru v F1 ukončil po 299 pretekoch, na ktorých vybojoval 53 víťazstiev a celkovo 122 pódiových umiestnení. Koniec v F1 už dávnejšie ohlásil aj Daniel Ricciardo, s ktorým McLaren ukončil spoluprácu napriek kontraktu do konca roka 2023. Do kolotoča F1 sa však chce v budúcnosti vrátiť.Z prvej pozície odštartoval Verstappen, ktorý si ju bez problémov postrážil. O jedinú dramatickú situáciu úvodu pretekov sa postaral Hamilton. Po výbornom štarte sa dostal do súboja so Sainzom, v ktorom si skrátil trať a postúpil už na 3. miesto. Krátko na to však riaditeľstvo pretekov rozhodlo o tom, že Španielovi musí vrátiť predošlú pozíciu, takže sa posunul na štvrtú. Na čele bola v tej chvíli trojica Verstappen - Pérez - Leclerc. Prvá zastávka v boxoch dopadla zle pre Russella, ktorého dlhšie zdržali mechanici a následne ho vypustili tesne pred prechádzajúci monopost. Výsledkom bola päťsekundová penalizácia pre Brita. Väčšina pretekárov v tom čase prezúvala na tvrdé pneumatiky. Ideálnu zastávku neabsolvoval ani Leclerc, na trať sa vrátil priamo do súboja s tímovým kolegom Sainzom, v ktorom uspel. V 28. kole zamieril do boxov Alonso a pre problémy s brzdami sa pre neho preteky skončili. Verstappen jazdil suverénne, bez zaváhaní, hoci Leclerc na čerstvejších pneumatikách sťahoval manko. Na 2.-4. priečke sa poradie viackrát zmenilo, keď súboje predviedli Leclerc, Hamilton a Pérez. Rovnako ako vlani, aj tentoraz došlo na posledných pretekoch sezóny ku kolízii Schumachera s Latifim. Na rozdiel od VC v roku 2021 sa ich kontakt z 39. kola neskončil zásadnou haváriou a obaja pokračovali v pretekoch. Pérez v závere sťahoval stratu na Leclerca, ale na súboj o vytúženú 2. priečku mu nezostal čas.