Verstappen zvíťazil na VC Emilia Romagna v Imole, za ním bol McLareny

Imola 18. mája (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Emilia Romagna, siedmom podujatí sezóny MS F1. Na druhom a treťom mieste prišli do cieľa McLareny Brita Landa Norrisa a Austrálčana Oscara Piastriho, ktorý je naďalej líder celkového poradia.



Verstappen dosiahol v Imole svoje druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a 65. v kariére.



Na štartovom rošte figurovalo 19 monopostov a Cunoda, ktorý mal v kvalifikácii nebezpečne vyzerajúcu nehodu, začal preteky z boxov. Napokon obsadil 10. miesto.



Z pole position odštartoval Piastri, ktorý mal síce sľubný štart, no už v prvom kole podľahol efektnému manévru Verstappena, ktorý sa cez Brita pretlačil v zákrutách. Krátko na to Gasly doplatil na súboj s Leclercom a po výjazde do štrku stratil niekoľko pozícií. Práve Leclerc a Hamilton, ktorí nepostúpili do záverečnej časti kvalifikácie, sa snažili „minimalizovať straty“ v pretekoch a postupne sa dostali do bodovanej desiatky, v ktorej si vylepšovali pozície. V 29. kole sa preteky skončili pre Ocona, ktorý doplatil na technické problémy monopostu a odstavil ho na tráve.



Z virtuálneho safety caru vyťažili viacerí pretekári vrátane lídra Verstappena i Albona, ktorý v tom čase jazdil na druhej priečke. V 46. kole dostali preteky novú zápletku, keď monopost zradil aj Antonelliho, ktorý ho odstavil na rovnakom mieste ako Ocon. Vestappen opäť využil safety car na prezutie, za ním v tom čase figurovali McLareny Piastriho a Norrisa. Líder dostal pokyn reštartovať preteky v 54. kole. V 58. kole predviedli súboj tímoví kolegovia z McLarenu a na druhé miesto sa posunul Norris.



Piaty Albon si robil zálusk na Leclerca, ktorý si zákrute v 60. kole pomohol vytlačením súpera a vyťažil z toho aj Hamilton, ktorý sa posunul na 5. miesto. Nasledoval interný súboj jazdcov Ferrari, po ktorom sa Hamilton dostal na 4. miesto. V závere sa Albon dostal pred Leclerca na 5. miesto.