Verstappen zvíťazil na VC Kanady a zvýšil náskok v priebežnom poradí

hlasy (zdroj: Sport 1):



Max Vertstappen, víťaz pretekov: "Dnes bolo náročné dostať pneumatiky do ideálnej teploty. Víťazstvom som vyrovnal zápis Ayrtona Sennu a zároveň dosiahol 100. triumf pre Red Bull - to sú čísla, o ktorých som ani nesníval. Treba si to užívať. Pre nás je to ďalšie dôležité víťazstvo. Chcem sa veľmi pekne poďakovať fanúšikom za skvelú atmosféru, špeciálne za to, čo predviedli v sobotu, keď museli strpieť aj dážď."



Fernando Alonso, 2. miesto: "Chceli sme viac potrápiť Red Bull. Dnes sme si (s Hamiltonom) užili niekoľko vzájomných súbojov."



Lewis Hamilton, 3. miesto: "Toto je úžasné miesto so skvelým publikom. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a povzbudzovali nás. My sa postupne približujeme najlepším. Je mi cťou byť na pódiu s dvomi veľkými šampiónmi. Vedeli sme, že dnes to nebude naša najlepšia trať. Musíme naďalej tvrdo pracovať, napríklad aj na aerodynamickej efektivite."







VC Kanady (70 kôl, 1 kolo: 4,361 km, celkovo: 305,3 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:33:58,348 h, 2. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +9,570 s, 3. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +14,168, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +18,648, 5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +21,540, 6. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +51,028, 7. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +1:00,813 min., 8. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +1:01,692, 9. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:04,402, 10. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1:04,432, 11. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +1:05,101, 12. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:05,249, 13. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:08,363, 14. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri) +1:13,423, 15. Nico Hülkenberg (Nem./Haas), 16. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo), 17. Kevin Magnussen (Dán./Haas), 18. Nyck De Vries (Hol./AlphaTauri) všetci +1 kolo



nedokončili: George Russell (V. Brit./Mercedes), Logan Sargeant (USA/Williams)



Priebežné poradie (po 8 z 22 pretekov): 1. Verstappen 195 bodov, 2. Perez 126, 3. Alonso 117, 4. Hamilton 102, 5. Sainz 68, 6. Russell 65, 7. Leclerc 54, 8. Stroll 37, 9. Ocon 29, 10. Gasly 15, 11. Norris 12, 12. Albon 7, 13. Hülkenberg 6, 14. Piastri 5, 15. Bottas 5, 16. Čou Kuan-jü 4, 17. Cunoda 2, 18. Magnussen 2, 19. De Vries 0, 20. Sargeant 0



Pohár konštruktérov: 1. Red Bull Racing Honda RBPT 321, 2. Mercedes 167, 3. Aston Martin Aramco Mercedes 154, 4. Ferrari 122, 5. Alpine Renault 44, 6. McLaren Mercedes 17, 7. Alfa Romeo Ferrari 9, 8. Haas Ferrari 8, 9. Williams Mercedes 7, 10. Alphatauri Honda RBPT 2

Montreal 18. júna (TASR) - Holandský jazdec Max Verstappen z tímu Red Bull triumfoval na nedeľňajšej Veľkej cene Kanady, ôsmom podujatí seriálu MS F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa Španiel Fernando Alonso z Aston Martin, tretí finišoval Brit Lewis Hamilton na Mercedese. Verstappen dosiahol šieste víťazstvo v sezóne, ktorým zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia na 69 bodov. Na stupňoch víťazov sa zopakovalo poradie z prvých troch priečok štartového roštu.Dvadsaťpäťročný Verstappen dosiahol v Kanade štvrté víťazstvo za sebou. Aj po ôsmich pretekoch sezóny F1 platí, že doteraz víťazili iba jazdci Red Bullu, keďže popri šiestich prvenstvách Verstappena získal dve jeho tímový kolega Mexičan Sergio Perez.Verstappen dosiahol 41. triumf v kariére, ktorým sa na 5. priečke historického poradia vyrovnal legendárnemu Brazílčanovi Ayrtonovi Sennovi. Pre Red Bull to bolo jubilejné 100. víťazstvo v efjednotke.Víťaz kvalifikácie Verstappen bez problémov zvládol štart a okamžite zvyšoval odstup od súperov. Výborný začiatok pretekov predviedol Hamilton, ktorý už v prvej zákrute predbehol pôvodne druhého Alonsa. V 7. kole sa preteky skončili pre Sargeanta, ktorý odstúpil pre technické problémy. Russell v 12. kole neudržal kontrolu nad monopostom, po výjazde z ľavotočivej zákruty sa nevyhol bočnému nárazu do bariéry a musel ísť do boxov. Na trať prišiel safety car a viacero jazdcov zareagovalo prezutím pneumatík. Mechanici Mercedesu dali Russellov monopost do poriadku a pokračoval v pretekoch. Po 20. kole bol na čele naďalej Verstappen s približne dvojsekundovým náskokom pred Hamiltonom a Alonsom. V 23. kole došlo k efektnému súboju o 2. miesto, v ktorom sa Alonso dostal pred Hamiltona.V 35. kole zaujal súboj De Vriesa s Magnussenom, ktorý vyústil do výjazdu oboch jazdcov mimo trate. Stratili tým veľa sekúnd, no dokázali vycúvať a po návrate na trať pokračovali v pretekoch. Z ich súboja vyťažil Russell, ktorý sa tým posunul do prvej desiatky. Traťoví komisári krátko na to informovali o 5-sekundovom treste pre Norrisa za nešportové správanie sa, no dôvod bližšie nešpecifikovali. Pre Russella sa preteky definitívne skončili v 55. kole pre problémy s brzdami. Poradie na čele pretekov bolo stabilné, s približne 7-sekundovými odstupmi medzi pódiovými priečkami. V hre bolo najmä 7. miesto, o ktoré sa v záverečnej štvrtine pretekov snažila štvorica jazdcov. Napokon ho získal Albon, ktorý absolvoval na tvrdých pneumatikách 58 kôl a získal pre Williams cenné body. Verstappen napokon bez výrazných komplikácií dosiahol víťazstvo spôsobom štart - cieľ.Deviate preteky sezóny 2022 sú na programe v nedeľu 2. júla v Rakúsku.