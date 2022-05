Verstappen zvíťazil na VC Španielska, Leclerc nedokončil preteky

Výsledky VC Španielska F1 (66 kôl, 1 kolo: 4,675 km, spolu: 308,4 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:37:20,475 h, 2. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +13,072 s, 3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +32,927, 4. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +45,208, 5. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +54,534, 6. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +59,976, 7. Esteban Ocon (Fr./Alpine) 1:15,397 min, 8. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:23,235, 9. Fernando Alonso (Šp./Alpine), 10. Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri), 11. Sebatian Vettel (Nem./Aston Martin), 12. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren), 13. Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri), 14. Mick Schumacher (Nem./Haas), 15. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) všetci +1 kolo, 16. Nicholas Latifi (Kan./Williams), 17. Kevin Magnussen (Dán./Haas), 18. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) všetci +2 kolá



Nedokončili: Charles Leclerc (Mon./Ferrari), Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo)

Barcelona 22. mája (TASR) - Holanďan Max Verstappen na Red Bulle triumfoval na nedeľňajšej Veľkej cene Španielska, šiestych pretekoch motoristického seriálu MS F1. Druhý finišoval jeho tímový kolega, Mexičan Sergio Perez, tretí skončil Brit George Russell na Mercedese. Doterajší líder priebežného poradia, Monačan Charles Leclerc na Ferrari, nedokončil preteky a na čelo sa posunul Verstappen.Pre 24-ročného obhajcu titulu to bolo tretie víťazstvo za sebou, celkovo štvrté v sezóne a 24. v kariére. Na konte má 110 bodov a šesťbodový náskok pred Leclercom. Ukončil víťaznú sériu Lewisa Hamiltona v Španielsku, ktorý triumfoval na okruhu v Barcelone v predchádzajúcich piatich sezónach. Russell si tretím miestom predĺžil úspešnú sériu a je jediný pretekár doterajšieho priebehu sezóny, ktorý sa vždy umiestnil v najlepšej päťke.Na štarte druhý Verstappen sa ešte pred úvodnou zákrutou snažil predstihnúť Leclerca, ktorý však včas "zavrel" priestor a udržal si vedúcu pozíciu. Štart nevyšiel tretiemu Sainzovi, ktorého okamžite predbehli Russell aj Perez. V úvode pretekov došlo ku kontaktu Magnussena s Hamiltonom, ktorý traťoví komisári nepotrestali, no Hamilton naň doplatil defektom. Po prezutí sa zaradil s výraznou stratou na posledné miesto. V 7. kole Sainz v pravotočivej zákrute neudržal monopost a po výjazde do štrku stratil niekoľko pozícií. Krátko nato sa do podobnej situácie dostal na rovnakom mieste aj Verstappen a ukázalo sa, že na vine bol vietor.V 24. kole zaútočil tretí Verstappen na Russella, ktorý to však po sérii efektných súbojov ustál. V tom čase bol na čele suverénny Leclerc, za pódiovými priečkami jazdili Perez, Bottas a Sainz. V 27. kole však Monačana zradila pohonná jednotka, jeho monopost Ferrari stratil výkon a Leclerc následne odstúpil. Na čelo sa posunul Russell. V 31. kole však Brit prišiel o vedúcu pozíciu, o ktorú ho na rovinke pripravil Perez.Po 40. kole a dvoch zastávkach boxoch sa na čele ustálilo poradie Verstappen - Perez - Russell, za ktorými bol štvrtý Bottas. Verstappen v 45. kole nasadil stredne tvrdú sadu pneumatík, na trať sa vrátil na druhé miesto za Pereza. Ten pustil tímového kolegu pred seba v 49. kole. Hamilton sa postupne posúval na bodované priečky, neskôr sa dostal cez Bottasa a v 60. kole predbehol aj Sainza, čím sa zaradil za pódiové priečky. Záver pretekov priniesol pokojné dianie. Red Bully Verstappena a Pereza si postrážili double a dlho to vyzeralo, že sa za nimi zoradia Mercedesy. Hamilton, ktorý jazdil na 4. mieste, však v závere dostal pokyn šetriť palivo a prepustil pozíciu Sainzovi.Siedme preteky sezóny 2022 sú na programe už o týždeň v Monaku, VC odštartuje v nedeľu 29. mája o 15.00 h.Hlasy po pretekoch (zdroj: Sport2 TV):Max Verstappen, víťaz:Sergio Perez, 2. miesto:George Russell, 3. miesto: