Verstappen zvíťazil na VC Španielska pred Norrisom a Hamiltonom

Barcelona 23. júna (TASR) - Holandský motoristický pretekár Max Verstappen vyhral nedeľnú VC Španielska seriálu F1. Úradujúci majster sveta na Red Bulle si tak upevnil svoje vedenie v celkovom hodnotení a dosiahol siedmy triumf v tejto sezóne. Najbližšie mu bol Brit Lando Norris na McLarene, tretí skončil Brit Lewis Hamilton na Mercedese, ktorý dosiahol prvé sezónne pódium.



Verstappen zvíťazil tretíkrát v sérii v Španielsku a navýšil vedenie v celkovom hodnotení. Momentálne má pred súpermi náskok 70 b. Na druhé miesto poskočil Norris cez Charlesa Leclerca (Ferrari). Trojnásobný šampión Verstappen dosiahol 61. víťazstvo a 106. pódium v kariére.



Norris druhýkrát v kariére získal pole position a vyštartoval z najvýhodnejšej pozície. Štart mu však nevyšiel ideálne, využil to George Russell a po vonkajšej strane sa dostal zo štvrtého až na prvé miesto. Pred Norrisom bol aj Verstappen. Holanďan v treťom kole zaútočil na jazdca Mercedesu, využil voľný priestor na vonkajšej strane a dostal sa do čela. Trojnásobný šampión zvýšil náskok a vzdialil sa súperom. Z prvej trojice zamieril prvý do boxov Russell a krátko na to aj Verstappen. Norris zostal na trati, nakoniec vymenil pneumatiky až v 24. kole a zaradil sa na šiestu priečku. Leclerc išiel hneď v ďalšom a bol siedmy.



Po polovici pretekov (33 z 66) bolo poradie rovnaké ako pred prvou zastávkou v boxoch. Verstappen suverénne viedol a za ním boli Russell a Norris. Pretekár McLarenu využil menej opotrebované pneumatiky, posunul sa na druhú pozíciu, ale na čelo strácal viac ako deväť sekúnd. V 44. kole absolvoval Holanďan zastávku v boxoch, nasadil mäkké gumy. Norris bol prvý, zostal na trati a snažil sa získať čas na svojho konkurenta. Brit odišiel o štyri kolá neskôr tiež do boxov, vrátil sa však na druhú priečku a pred záverom chcel zatlačiť na Verstappena.



V tímovom súboji Mercedesov dokázal Hamilton predstihnúť Russella, posunul sa na tretiu priečku a priblížil sa prvému pódiu v sezóne. Na prvých troch miestach už neprišlo k žiadnym zmenám, Norris nemal dostatočnú rýchlosť na ohrozenie Verstappena. V závere ešte Leclerc útočil na štvrtého Russela, ale nedokázal sa pred neho dostať.



Max Verstappen, víťaz: "Začiatok bol kľúčový moment. Trochu rely a po tráve. Určite sme dnes neboli najrýchlejší, ale vyšla nám stratégia. Vlani sme mali veľmi dominantné auto. Samozrejme, už to tak nie je."



Lando Norris, 2. miesto: "Mal som vyhrať. Pokazil som štart. Auto bolo neuveriteľné, rozhodne najrýchlejšie z celého poľa. Prehral som si to na začiatku, máme veľa pozitív, ale jedno negatívum to prebilo. Na začiatku som trochu stratil na Maxa, všetko však bolo v rámci pravidiel."



Lewis Hamilton, 3. miesto: "Bol to dobrý víkend. Mal som rovnako ako Lando zlý štart, stratil som pozície voči Ferrari. Musel som sa znovu prebojovať späť."