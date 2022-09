Verstappen zvíťazil na VC Talianska

Výsledky VC Talianska F1 (53 kôl, 1 kolo: 5,793 km, spolu: 306,7 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:20:27,511 h, 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +2,446 s, 3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +3,405, 4. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +5,061, 5. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +5,380, 6. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +6,091, 7. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +6,207, 8. Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri) +6,396, 9. Nyck De Vries (Hol./Williams) +7,122, 10. Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo) +7,910, 11. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +8,323, 12. Mick Schumacher (Nem./Haas) +8,549, 13. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo), 14. Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri), 15. Nicholas Latifi (Kan./Williams), 16. Kevin Magnussen (Dán./Haas) všetci +1 kolo



nedokončili: Daniel Ricciardo (Aus./McLaren), Lance Stroll (Kan./Aston Martin), Fernando Alonso (Šp./Alpine), Sebatian Vettel (Nem./Aston Martin)

Priebežné poradie (po 16 z 22 pretekov):



1. Max Verstappen 335 bodov, 2. Charles Leclerc 219, 3. Sergio Perez 210, 4. George Russell 203, 5. Carlos Sainz 187, 6. Lewis Hamilton 168, 7. Lando Norris 88, 8. Esteban Ocon 66, 9. Fernando Alonso 59, 10. Valtteri Bottas 46, 11. Kevin Magnussen a Pierre Gasly po 22, 13. Sebastian Vettel 20, 14. Daniel Ricciardo 19, 15. Mick Schumacher 12, 16. Júki Cunoda 11, 17. Kuan-jü Čou 6, 18. Lance Stroll 5, 19. Alexander Albon 4, 20. Nyck de Vries 2

Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 545 bodov, 2. Ferrari 406, 3. Mercedes 371, 4. Alpine 125, 5. McLaren 107, 6. Alfa Romeo 52, 7. Haas 34, 8. AlphaTauri 33, 9. Aston Martin 25, 10. Williams 6





Monza 11. septembra (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na nedeľňajšej Veľkej cene Talianska, 16. pretekoch motoristického seriálu MS F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa Monačan Charles Leclerc na Ferrari, tretí skončil Brit George Russell na Mercedese.Pre Verstappena to bolo piate víťazstvo za sebou, jedenáste v sezóne a 31. v kariére. Výrazne sa ním priblížil k obhajobe titulu, v priebežnom poradí má pred druhým Leclercom už 116-bodový náskok.Na deviatom mieste finišoval Holanďan Nyck de Vries, ktorý zažil debut v F1. Stal sa prvým jazdcom od roku 1978, ktorý sa v priebehu jedného súťažného víkendu objavil v dvoch tímoch. Tím Aston Martin musel dať na piatkovom tréningu priestor jednému z mladíkov a zvolil De Vriesa, ktorý nahradil Sebastiana Vettela. Pre Holanďana to bola prvá "ostrá" skúsenosť s F1, po ktorej prišla ďalšia, ešte zásadnejšia. Po tom, ako mal Alex Albon akútny zápal slepého čreva a musel podstúpiť operáciu, oslovil jeho tím Williams práve De Vriesa. Do pretekov odštartoval z ôsmeho miesta, jeho skúsenejší tímový kolega Kanaďan Nicolas Latifi začal z desiatej pozície.Okruh v Monze oslavuje sté výročie a tím Ferrari si pri tejto príležitosti pripravil špeciálne lakovanie a žlté kombinézy. Štart sa vydaril Leclercovi, ktorý si postrážil prvú priečku. Úvodné metre priniesli tesné súboje bez kolízie či jazdeckej chyby. Líder šampionátu Verstappen odštartoval po penalizácii zo siedmeho miesta, no rýchlo sa posúval a po prvom kole bol už štvrtý. Už v 8. kole išiel do boxov Perez, ktorému sa dymilo z pravej prednej brzdy. V pretekoch však pokračoval na rozdiel od Vettela, ktorého monopost dymil v 11. kole. Leclerc využil virtuálny safety car na prezutie na stredne tvrdé pneumatiky. Po návrate na trať bol tretí za Verstappenom a Russellom, no neskôr sa vrátil na prvú priečku. V 33. kole sa Holanďan priblížil k Leclercovi na rozdiel 5 sekúnd, na čo vo Ferrari zareagovali prezutím na mäkkú sadu. Na trať sa vrátil za Verstappena, no ten si postupne vypracoval výrazný náskok 20 sekúnd. Na tretej priečke v tom čase jazdil Russell a šancu na pódium mali aj Sainz a Hamilton. V 47. kole to vyzeralo, že preteky dostanú po Ricciardovom odstúpení a následnom príchode safety caru nový náboj. K reštartu pretekov však nedošlo a pretekári dokončili preteky vo "vláčiku" za bezpečnostným vozidlom. Vďaka Verstappenovi a De Vriesovi prvýkrát bodovali dvaja Holanďania na jednej veľkej cene.Do konca sezóny 2022 ostáva ešte šesť pretekov. Nasledujúce sú na programe 2. októbra v Singapure.