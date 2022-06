Verstappen zvíťazil na Veľkej cene Kanady v F1

VC Kanady (70 kôl, 1 kolo: 4,361 km, spolu: 305,3 km:



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull), 2. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +0,993 sek., 3. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) +6,586, 4. George Russell (V.Brit./Mercedes) +11,702, 5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +15,168, 6. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +23,890, 7. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +24,945, 8. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +25,247, 9. Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo) +26,952, 10. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +38,222, 11. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +43,047, 12. Sebatian Vettel (Nem./Aston Martin) +44,245, 13. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +44,893, 14. Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri) +45,183, 15. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +52,145, 16. Nicholas Latifi (Kan./Williams), 17. Kevin Magnussen (Dán./Haas) 1:08:180 min.



Nedokončili: Mick Schumacher (Nem./Haas), Sergio Pérez (Mex./Red Bull), Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri)

Montreal 19. júna (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Kanady, deviatom podujatí sezóny F1. Druhý prišiel do cieľa Španiel Carlos Sainz na Ferrari, tretí finišoval Brit Lewis Hamilton na Mercedese.Pre Verstappena to bolo už šieste víťazstvo v sezóne, piate z uplynulých šiestich pretekov a 26. v kariére. V priebežnom poradí výrazne odskočil konkurentom, keďže druhý v celkovom poradí Sergio Pérez (tiež z Red Bullu) preteky nedokončil.Verstappen odštartoval zo svojej druhej pole position sebaisto a na úvodných metroch nedal šancu španielskej dvojici prenasledovateľov. Začiatok pretekov sa zaobišiel bez kolízií, k jedinému kontaktu prišlo medzi Magnussenom a jedným z jazdcov Mercedesu, po ktorom mal Dán poškodenú prednú lištu. Poradie na čele dlho kopírovalo výsledky kvalifikácie. Sergio Pérez si chcel v Kanade upevniť priebežnú 2. priečku, no nešťastná sa pre neho stala 13-tka, keďže po štarte z tejto pozície mu práve v 13. kole zlyhala pohonná jednotka a musel odstúpiť. Poradie na čele sa na popredných pozíciách sa nezmenilo ani po viacerých návštevách boxov. Alonso sa postupne vytratil z pódiových priečok, na ktorých sa pohybovali Verstappen, Sainz a Hamilton. V 49. kole Cunoda neudržal monopost na trati v pravotočivej zákrute, preteky sa pre neho skončili a z následného safety caru ťažil Sainz, ktorý ho využil na prezutie. Pred reštartom pretekov bolo poradie na prvých štyroch priečkach Verstappen - Sainz - Hamilton - Russell. Sainz cítil šancu na prvé víťazstvo a viackrát zaútočil na Verstappena. Ten však odolal atakom Španiela, pred ktorým zvíťazil s tesným náskokom. Za touto dvojicou prišiel do cieľa sedemnásobný majster sveta Hamilton, ktorý tretím miestom zopakoval tohtosezónne maximum z úvodných pretekov v Bahrajne.Seriál F1 bude desiatymi pretekmi pokračovať v nedeľu 3. júla na okruhu Silverstone vo Veľkej Británii.hlasy (zdroj: Sport 2):Max Verstappen, víťaz:Carlos Sainz, 2. miesto:Lewis Hamilton, 3. miesto: