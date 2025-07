Verstappen zvíťazil v kvalifikácii VC Veľkej Británie, za ním McLareny

kvalifikácia na VC Veľkej Británie:



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull), 2. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +0,103 sek., 3. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,118, 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,137, 5. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +0,203, 6. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,229, 7. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,482, 8. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +0,579, 9. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +0,729, 10. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +0,893.

Silverstone 5. júla (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil v sobotňajšej kvalifikácii na Veľkú cenu Veľkej Británie. Bola to pre neho 2. pole position v sezóne a 44. v kariére. Do nedeľňajších pretekov odštartuje z prvého radu Austrálčan Oscar Piastri na McLarene, ktorý zaostal za Verstappenom o 0,103 sekundy. Tretí najrýchlejší čas dosiahol Piastriho tímový kolega Brit Lando Norris (+0,118).Majster sveta z uplynulých štyroch sezón Verstappen stráca pred 12. pretekmi sezóny 61 bodov na lídra priebežného poradia Piastriho. Prvenstvom v kvalifikácii zvýšil svoju pozíciu pred pretekmi, v ktorých by mohol zmazať manko na Piastriho, prípadne na druhého v celkovom poradí Norrisa, ktorý má o 46 bodov viac než Holanďan.uviedol Verstappen. McLareny zvíťazili v štyroch z predošlých piatich kvalifikácií, no na Verstappena tentoraz nestačili.konštatoval Piastri.