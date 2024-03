Verstappen zvíťazil v úvodných pretekoch sezóny v Bahrajne

hlasy (zdroj: nova Sport 5):



Max Verstappen, víťaz: "Dnes to bolo ešte lepšie ako včera. Veľmi som si to užil, vyhol som sa akýmkoľvek problémom. Je to skvelý štart sezóny pre náš tím. Musíme si to užívať, lebo nikde nie je garantované, že to takto bude vyzerať stále. Sezóna je ešte dlhá."



Sergio Perez, 2. miesto: "Dosiahol som asi možné maximum, viac sa dnes nedalo. Je to dôležitý výsledok pre náš tím. Ukázalo sa, že monopost funguje dobre, správna bola aj stratégia s pneumatikami. Na trati bolo veľa pomalých zákrut, musíme si to zanalyzovať."



Carlos Sainz, 3. miesto: "Začal som pozadu, spočiatku som nemohol ísť vo svojom tempe. Nie sme tam, kde sme chceli byť, presvedčili sme sa, že dokážeme držať krok. Na tom môžeme stavať. Už sa tešíme do Džiddy, tam to bude rýchle."

VC Bahrajnu (57 kôl, 1 kolo: 5,412 km, celkovo: 308,2 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:31,44,742 hod.,

2. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +22,457 sek.,

3. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +25,110,

4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +39,699,

5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +46,788,

6. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +48,458,

7. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +50,324,

8. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +56,082,

9. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:14,887,

10. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:33,216,

11. Kuan-jü Čou (Čína/Kick Sauber),

12. Kevin Magnussen (Dán./Haas),

13. Daniel Ricciardo (Aus./RB),

14. Júki Cunoda (Jap./RB),

15. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams),

16. Nico Hülkenberg (Nem./Haas),

17. Esteban Ocon (Fr./Alpine),

18. Pierre Gasly (Fr./Alpine),

19. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber),

20. Logan Sargeant (USA/Williams) všetci + 1 kolo



priebežné poradie (po 1. z 24 pretekov):



1. Verstappen 26 bodov, 2. Perez 18, 3. Sainz 15, 4. Leclerc 12, 5. Russell 10, 6. Norris 8, 7. Hamilton 6, 8. Piastri 4, 9. Alonso 2, 10. Stroll 1, 11. Čou 0, 12. Magnussen 0, 13. Ricciardo 0, 14. Cunoda 0, 15. Albon 0, 16. Hülkenberg 0, 17. Ocon 0, 18. Gasly 0, 19. 19. Bottas 0, 20. Sargeant 0



Pohár konštruktérov:



1. Red Bull Racing Honda RBPT 44 bodov, 2. Ferrari 27, 3. Mercedes 16, 4. McLaren Mercedes 12, 5. Aston Martin Aramco Mercedes 3, 6. Kick Sauber Ferrari 0, 7. Haas Ferrari 0, 8. RB Honda RBPT 0, 9. Williams Mercedes 0, 10. Alpine Renault 0

Sachír 2. marca (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Bahrajnu, prvých pretekoch F1 v sezóne 2024. Trojnásobný majster sveta triumfoval spôsobom štart-cieľ, druhý prišiel do cieľa jeho tímový kolega Mexičan Sergio Perez. Na pódiu ich doplnil Španiel Carlos Sainz na Ferrari.Verstappen zúročil svoju 33. pole position v kariére a dosiahol 55. víťazstvo. Vydarený víkend zakončil aj ziskom bonusového bodu za najrýchlejšie kolo.Bahrajn si v roku 2024 pripomína 20. výročie od prvej Veľkej ceny, ktorá sa v Sachíre konala v roku 2004. Odvtedy sa v tejto krajine uskutočnili preteky F1 v každom roku s výnimkou sezóny 2011.Prvé podujatie sezóny malo pokojný štart, Leclerc sa nedostal k útoku na Verstappena. Hülkenberg si už v prvom kole poškodil monopost a krátko na to musel absolvovať dlhú zastávku v boxoch. V treťom kole sa dostal Russell cez Leclerca na priebežnú druhú priečku. V 10. kole sa preteky takmer skončili pre Sargeanta, ktorý vyšiel mimo trate a vyzeralo to na problémy s monopostom, ale napokon pokračoval. Onedlho predviedli vzájomný súboj jazdci Ferrari, po ktorom bol spokojnejší Sainz na štvrtej priečke. Leclerca od úvodu trápili problémy s monopostom, do vysielačky odkázal, že "pri brzdení ho ťahá do strany," ale pokračoval v pretekoch. Verstappen prvýkrát zašiel do boxov v 18. kole, bez problémov prezul a vrátil sa na prvé miesto. Holanďan mal na čele suverénny náskok, za neho sa prebojoval Perez. V 32. kole mali technický problém mechanici v tíme Kick Sauber počas prezúvania Bottasa, ktorý strávil v boxoch vyše 50 sekúnd a po návrate na trať bol s veľkým odstupom na predposlednom 19. mieste. Leclerc sa držal na 5. mieste za Russellom, ktorý v 46. kole spravil chybu, keď neudržal monopost na trati a Monačan sa posunul tesne za pódiom. Túto pozíciu si udržal až do konca, zmena nenastala ani na prvých troch priečkach.V sezóne 2024 je na programe 24 Veľkých cien F1. Aj nasledujúce preteky sa uskutočnia v sobotu, konkrétne 9. marca v Saudskej Arábii.