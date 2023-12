Verstappenovi odmietli dať v požičovni luxusný Mercedes

Algarve 26. decembra (TASR) - Nepríjemné prekvapenie zažil počas sviatkov holandský šampión formuly 1 Max Verstappen. Na dovolenke v portugalskom Algarve si chcel v požičovni áut prenajať Mercedes AMG GT, no zamestnanci mu nemohli vyhovieť, keďže nespĺňal požadovanú vekovú hranicu.



Podľa vyjadrenia spoločnosti si vzhľadom na podmienky poistenia môže toto výkonné auto prenajať iba osoba nad 30 rokov. Holanďan má 26 rokov. Pretekár Red Bullu, ktorý v tejto sezóne získal už svoj tretí titul majstra sveta F1 za sebou, si namiesto toho musel vystačiť s menej výkonným BMW radu 5. "Max bol šokovaný, keď mu povedali, že nesmie riadiť Mercedes, ktorý chcel. Je to ostrieľaný pilot F1, ktorý je zvyknutý ovládať silné autá, takže je prekvapujúce, že mu nedovolili sadnúť si za volant tohto auta," citoval svoj zdroj britský denník The Sun.



Spoločnosť sa neskôr Verstappenovi ospravedlnila za vzniknuté komplikácie s tým, že v budúcnosti mu udelia výnimku: "Ospravedlňujeme sa pánovi Verstappenovi. Kedykoľvek si u nás môže požičať auto, ktoré potrebuje. Samozrejme, že niet pochýb o jeho vodičských schopnostiach a skúsenostiach s výkonnými autami."