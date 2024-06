Vertonghen je fit a Belgičanom bude k dispozícii proti Rumunom

Ludwigsburg 18. júna (TASR) - Belgický futbalista Jan Vertonghen sa zotavil zo zranenia slabín a trénerovi Domenicovi Tedescovi bude k dispozícii na sobotný zápas ME proti Rumunsku.



"Cítim sa pripravený, no v konečnom dôsledku je to rozhodnutie trénera," citovala Vertonghena agentúra DPA. Tridsaťsedemročný stopér je najskúsenejší hráč Belgicka, v drese národného tímu odohral rekordných 154 duelov.



Belgičania prekvapivo prehrali v pondelkovom stretnutí E-skupiny so Slovákmi 0:1. Základnú časť uzavrú v stredu 26. júna v zápase s Ukrajinou.