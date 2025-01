Vo veku 102 rokov zomrel najstarší francúzsky olympionik Lebranchu

Paríž 10. januára (TASR) - Vo veku 102 rokov zomrel bývalý francúzsky veslár a účastník OH 1948 Roger Lebranchu. Na minuloročných OH v Paríži sa stal najstarším človekom, ktorý niesol olympijskú pochodeň.



Lebranchu bol najstarší žijúci francúzsky olympionik. Bol člen veslárskej osmy, ktorá skončila štvrtá na OH 1948 v Londýne. Dvakrát získal národný titul v osemveslici, prvýkrát v roku 1946, keď boli v posádke obaja jeho bratia.



Lebranchu počas druhej svetovej vojny pôsobil ako člen francúzskeho odboja. V roku 1943 ho zatkli nacisti, keď sa pokúšal utiecť do severnej Afriky a pridať sa k dobrovoľníckym jednotkám Slobodného Francúzska pod vedením generála Charlesa de Gaulla. Následne prežil takmer dva roky v koncentračnom tábore v nemeckom Buchenwalde. V roku 1945 ho oslobodila americká armáda. Správu priniesla agentúra AFP.