Veterán Hasebe predĺžil zmluvu s Eintrachtom Frankfurt do leta 2024

Frankfurt 21. marca (TASR) - Japonský futbalista Makoto Hasebe sa dohodol s bundesligovým Eintrachtom Frankfurt na predĺžení zmluvy o ďalší rok do leta 2024. Tridsaťdeväťročný obranca tak bude v klube pôsobiť aj po dovŕšení svojej štyridsiatky, ktorú oslávi v januári budúceho roka.



Hasebe je vo Frankfurte už od roku 2014, keď prišiel do klubu z Norimbergu. Predtým hral v Bundeslige aj za Wolfsburg. "Je to jediný hráč, ktorý sa mohol sám rozhodnúť, či chce za nás hrať aj v nasledujúcej sezóne. Sme šťastní, že u nás zostane. Je to velikán Bundesligy," povedal na adresu skúseného zadáka Markus Krösche, člen vedenia Frankfurtu.



Bývalý kapitán japonskej reprezentácie ukončil kariéru v národnom tíme po vlaňajších MS v Katare, za svoju krajinu odohral 114 stretnutí. Za Frankfurt má na konte 279 duelov, triumf v Európskej lige 2022 i v Nemeckom pohári 2018. V klube má isté miesto aj po skončení hráčskej kariéry.